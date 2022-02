Un dolce è sempre un buon pretesto per condividere un momento speciale con il resto della famiglia. Un attimo goloso che mette d’accordo tutti e che regala tanta gioia e allegria.

I dolci fatti in casa, poi, hanno davvero una marcia in più. Soprattutto le preparazioni da forno che sprigionano un profumo inebriante che si propaga in tutta la cucina.

Questa golosissima preparazione di mele frullate, ad esempio, ha fatto impazzire grandi e piccini da generazioni.

Cosa dire, poi, di questa straordinaria preparazione che sembra un gomitolo di lana? Un dolce facile ma d’effetto che ha stregato il web.

I social, infine, hanno anche premiato questo dolce facilissimo. Una torta talmente veloce che esce dal forno già farcita, ottima per chi ha poco tempo.

Insomma, molto spesso in cucina basta davvero poco per avere delle discrete soddisfazioni.

Ad esempio, questa torta è senza uova, burro o lievito ma è talmente soffice da sembrare una dolce nuvola di bontà

Buona, profumatissima e facile. Con la torta proposta oggi non si rinuncia al gusto, nonostante faccia a meno di diversi ingredienti. Difatti, questa torta è senza uova, burro o lievito, ma vale davvero la pena provarla.

Una ricetta classica e delicata, ma allo stesso tempo geniale per la sua semplicità.

Ingredienti

300 grammi di farina tipo 00;

200 grammi d’acqua;

180 grammi di zucchero;

100 grammi di succo di limone;

100 grammi di olio di semi di girasole;

scorza di limone;

1 bustina di vanillina;

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Procedimento

Realizzare questa torta è davvero semplice. In una ciotola inserire la farina, precedentemente setacciata, poi, grattugiare anche la scorza di un limone e unire alla farina. Successivamente, aggiungere anche la vanillina, possibilmente precedentemente setacciata e mescolare.

Bisognerà poi sciogliere nell’acqua lo zucchero e poi incorporare questa miscela alla farina. Amalgamare gli ingredienti con un cucchiaio, oppure con l’aiuto delle fruste. A questo punto, andrà unito anche l’olio di semi al composto. Mescolare ancora qualche minuto.

Aggiungere al succo di limone il bicarbonato di sodio e poi versare sul composto. Amalgamare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

A questo punto, prendere una tortiera e rivestirla di carta da forno. Versare al suo interno il composto e livellarlo con un cucchiaio.

Far cuocere la torta in forno già caldo, alla temperatura di 180° C per circa 30-35 minuti. Prima di servire si consiglia di spolverare con lo zucchero a velo, per rendere ancora più golosa questa torta favolosa. Ideale anche a colazione.