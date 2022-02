I dolci fatti in casa sono sempre i più buoni e probabilmente anche i più genuini. Possiamo scegliere e dosare noi stessi gli ingredienti, evitando di impiegare additivi e conservanti che molto spesso troviamo nei prodotti commerciali.

Ogni stagione dell’anno è buona per sfornare una golosa torta casalinga. Basta prendere in mano la ricetta che le nostre nonne custodivano nel cassetto e seguire i passi alla lettera. Rinunciarvi è difficile, ma a volte gli ingredienti potrebbero rendere il dolce un po’ troppo pesante.

Non è certamente il caso della ricetta di quest’oggi. Questa torta della nonna senza burro, latte e uova risulta tra le più semplici e leggere che si possano realizzare. In più ci stupirà per il gusto e l’aroma inconfondibili. Scopriamo dunque come cucinarla seguendo il procedimento proposto qui sotto.

Zenzero e limone

Il dolce che ci conquisterà sarà una deliziosa torta allo zenzero e limone. Con pochi e sani ingredienti riusciremo a deliziare le papille gustative di grandi e piccini. Ecco ciò di cui abbiamo bisogno per una teglia da 24 cm:

370 g circa di acqua;

300 g di farina 00;

200 g di zucchero bianco;

120 g di zucchero a velo;

90 g di olio di semi;

60 g di zenzero;

50 g di buccia di limone;

15 g di lievito in polvere;

½ cucchiaino di colorante alimentare giallo.

Questa torta della nonna senza burro, latte e uova è una morbida carezza primaverile che profumerà tutta la casa

Togliamo la buccia allo zenzero e affettiamolo in piccoli pezzi. Sbucciamo anche il limone, poi mettiamo sul fuoco un pentolino con 320 grammi d’acqua. Aspettiamo che bolla, poi versiamo zenzero e scorza di limone. Cuociamo per 10 minuti, spegniamo la fiamma e lasciamo in infusione almeno un paio d’ore. Se vogliamo possiamo aggiungere anche una bacca di vaniglia, per aromatizzare il tutto.

Finita l’attesa recuperiamo l’infuso e filtriamolo, quindi aggiungiamolo in una ciotola con lo zucchero. Mescoliamo finché quest’ultimo non si scioglie, poi versiamo anche l’olio di semi. Continuando ad amalgamare, aggiungiamo gradualmente la farina setacciata cercando di ottenere un composto uniforme e senza grumi.

Prepariamo una tortiera oliata e infarinata e versiamovi con attenzione il composto appena preparato. Distribuiamolo uniformemente su tutta la base dello stampo, poi mettiamo in forno statico già caldo a 180 gradi per 50 minuti.

A tempo scaduto sforniamo la torta e aspettiamo che raffreddi; nel mentre occupiamoci della glassa. Mischiamo in una bacinella l’acqua restante con lo zucchero a velo e aggiungiamo il colorante alimentare. Dopo aver mescolato ancora una volta il tutto, distribuiamo la nostra glassa sulla superficie della torta. Attendiamo che la cremina gialla si rapprenda, poi impiattiamo e gustiamo il nostro dolce in compagnia!