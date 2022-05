Capita spesso di invitare a casa ospiti per pranzo o per cena. In questo caso l’organizzazione sarà pienamente nelle nostre mani e si cercherà di portare in tavola pietanze più particolari rispetto a quelle quotidiane. Così come non ci si limiterà a un’unica portata, ma a preparare un vero e proprio menù fatto di diversi piatti. In certi casi, il dolce finale a mettere la ciliegina sulla torta proprio non può mancare.

Spesso assorbiti dagli altri piatti, potremmo però non avere il tempo per il dessert. Ciò non vorrà dire, però, rinunciarvi, perché possiamo trovare ricette golosissime e super veloci che non ci faranno sfigurare. È il caso di una stuzzicante tarte Tatin alle banane o di una torta di mele senza lievito. Dal successo garantito sarà anche questa torta con fragole e mascarpone a dir poco divina.

Fragole e pochi altri ingredienti

Le fragole sono sicuramente tra i frutti più amati di sempre, graditi a grandi e bambini. Sono di stagione nei mesi primaverili e sono buonissime anche nei dolci. Dunque, se siamo nel periodo giusto, una buona idea può essere sfruttarle nei dessert. Accompagnate con la cremosità del mascarpone, poi, consentono davvero di toccare il cielo con un dito. Tanti i dessert che sfruttano quest’abbinamento davvero goloso. Se vogliamo però una torta squisita, facile e bella esteticamente, per fare un figurone dobbiamo puntare su questa torta Charlotte.

Ci serviranno:

500 g di fragole;

300 g di mascarpone;

150 ml di panna per dolci;

4 cucchiai di zucchero a velo;

300 g di savoiardi;

limone;

latte o sciroppo di fragole.

Questa torta con fragole e mascarpone è talmente scenografica e golosa che nessuno potrà credere che si prepara senza cottura in 15 minuti

Prendiamo una ciotola e inseriamovi la panna e lo zucchero a velo. Montiamo con la frusta o lo sbattitore elettrico. Aggiungiamo anche il mascarpone e incorporiamolo. Lavoriamo fino a ottenere una bella crema. Laviamo e puliamo le fragole. Tagliamole a pezzetti. A questo punto versiamo il latte in una ciotola e prendiamo i savoiardi. Prendiamo uno stampo a cerniera tondo e alto adatto per una Charlotte.

Bagniamo leggermente i savoiardi nel latte, o in sostituzione nello sciroppo di fragole, e disponiamoli sulla base dello stampo. Dopo di che, affiancandoli, posizioniamoli in verticale lungo le pareti dello stampo. Prendiamo la crema e le fragole, lasciandone qualcuna da parte.

Versiamo e stendiamo sulla base di savoiardi uno strato di crema. Al di sopra posizioniamovi i pezzi di fragole. Continuiamo così, alternando savoiardi, crema e fragole. Giunti in cima, chiudiamo con le fragole lasciate da parte. Prima di disporle, però, irroriamo con succo di limone, di modo da mantenerle belle lucide e rosse.

Non ci resta che coprire lo stampo con la pellicola trasparente e lasciare riposare in frigorifero per qualche ora. Per servire la nostra torta basterà togliere il contorno dello stampo a cerniera ed ecco che apparirà la Charlotte in tutto il suo splendore. I nostri ospiti l’ameranno alla follia.

