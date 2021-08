È uno dei classici della pasticceria da preparare con pochi e semplicissimi ingredienti, che danno vita a un impasto morbidissimo e quasi vellutato. Ovviamente parliamo della chiffon cake, un dolce che tutti hanno preparato almeno una volta nella vita, qualcuno con ottimi risultati e altri con qualche delusione. Questo perché la chiffon cake richiede alcuni passaggi importanti e la conoscenza di piccoli segreti che fanno la differenza nella preparazione. Da sempre questa torta altissima e sofficissima conquista tutti al primo boccone ed è impossibile resistergli, ma a patto di conoscere questi piccoli trucchi. Ecco semplici segreti per preparare gustose chiffon cakes buone da leccarsi i baffi.

Quali sono i segreti di una perfetta chiffon cake e come prepararla impeccabilmente

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La base di questa torta è sicuramente lo stampo, che deve essere alto e con un foro al centro piuttosto ampio. La particolare forma richiede una cottura omogenea in tutta la torta e lo stampo dovrà diffondere il calore per tutta l’altezza. Non bisognerà imburrare la tortiera o ricoprirla di olio come comunemente accade con molte altre torte.

Dopo aver scelto la ricetta preferita, vale la pena capire come effettuare delle aggiunte o delle modifiche agli ingredienti. La vera difficoltà della torta è proprio questa. Se il desiderio è di aggiungere alla ricetta qualche ingrediente secco, consigliamo di aumentate le dosi dei liquidi. Per esempio, per aggiungere alla ricetta della farina di cocco bisognerà aumentare le dosi di latte o yogurt.

Per una chiffon cake agli agrumi suggeriamo, invece, di sostituire la spremuta con l’acqua eliminata. Il rischio è altrimenti quello di sfornare una torta non cotta e umida.

Perché questa torta altissima e sofficissima conquista tutti al primo boccone ed è impossibile resistergli

Quando gli ingredienti secchi sono tanti il cremor tartaro non basterà per far alzare la torta. In questo caso consigliamo di usare anche del lievito per torte.

Bisognerà usare il forno in modalità statica e non aprirlo fino a che non la torta non sarà quasi completamente cotta. Una volta cotta bisognerà ribaltare lo stampo e adagiarlo sugli appositi piedini. Altrimenti il rischio è che il peso della torta schiacci l’altezza ottenuta. Questo è uno dei motivi per cui un dolce non riesce.

Se rimane della patina sulla tortiera è assolutamente normale e se la torta non scende basterà usare un coltello piatto e molta delicatezza.

Per non far scurire troppo la torta suggeriamo di coprirla con dell’alluminio non appena raggiungerà il colore marrone perfetto.

Approfondimento

Ecco invece che questi sono i segreti mai svelati per una bagna per torte preparata a regola d’arte.