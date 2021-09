Si tratta di una prelibatezza tutta campana ed è la pera Mastantuono, una varietà di pere che si coltiva soprattutto nelle province campane e si raccoglie in autunno. Si tratta di una pera molto piccola con colore che tende al giallo e la sua polpa è soffice e profumatissima. Una vera delizia che si presta molto alla trasformazione: marmellate, dolci e pasticceria finissima. Una ricetta davvero da provare ed esportare ovunque è proprio quella delle pere di Mastantuono al cioccolato. I grandi pasticcieri ne fanno un fiore all’occhiello della loro maestria, ma possiamo tentare anche noi a casa rispettando bene tutte le fasi della ricetta.

Ingredienti:

2 kg di pere di Mastantuono;

½ kg di ricotta;

100 gr di amaretti;

3 uova;

150 gr di cioccolato fondente;

400 gr di zucchero;

150 gr di frutta candita;

100 – 150 gr di pasta di cacao fondente;

Per la crema al cioccolato useremo 250 gr di cacao e 200 gr di zucchero.

Questa tipicità campana è irresistibile e assolutamente da provare con cioccolato nei prossimi mesi

La preparazione non è impresa così ardua come si può immaginare. Fondamentale disporre della materia prima che dev’essere di qualità e matura al punto giusto. Laviamo bene le pere e asciughiamo senza togliere la buccia. Tagliamo solo la parte superiore del picciolo e mettiamo da parte. Così come estraiamo dall’interno la polpa e teniamo da parte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fase 2

Questa tipicità campana è irresistibile e assolutamente da provare con cioccolato nei prossimi mesi e per completare la preparazione, passiamo alla seconda fase del nostro lavoro. Prepariamo la farcitura: passiamo la ricotta in un passaverdure e disponiamo in una casseruola ampia cui uniamo gli amaretti già pestati. All’impasto uniamo 3 uova, amalgamiamo bene e aggiungiamo pasta di cacao e frutta candidata a dadini. A questo punto uniamo anche la polpa di pera e amalgamiamo fino a raggiungere un impasto omogeneo. Con questa farcitura andiamo a riempire le pere fino ad un livello quasi raso.

La salsa di cioccolato

A parte prepariamo la salsa di cioccolato versando cacao e zucchero in una casseruola. Diluiamo con una tazza d’acqua e giriamo a fuoco lento fino ad ottenere una salsa succulenta. Poniamo le pere su una teglia alta, riposizioniamo la parte dei piccioli sopra e cospargiamo di salsa di cioccolato. Inforniamo ad una temperatura di 180° per un ora circa. La salsa di cioccolato si può versare anche dopo la cottura in base alle nostre preferenze. Il nostro consiglio è di servire questa specialità fredda. Ne rimarremo estasiati. Intanto per stupire i nostri ospiti consigliamo anche un’altra ricetta utile come antipasto con un frutto di stagione che sono i fagottini di uva al formaggio e pistacchio.