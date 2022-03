Un freschissimo trend del momento sembra capace di regalare sulle unghie un effetto lucido e brillante che rende la mano davvero preziosa. Indossare lo smalto e avere le mani idratate e curate può farci guadagnare qualche anno di giovinezza. Una mano trascurata, al contrario, può far apparire ogni donna più vecchia e trasandata. Molte donne si chiedono come avere una mano raffinata a 50 anni senza scegliere il solito rosso.

L’ultima tendenza in fatto di Nail Art è una vera rivelazione in questo senso. La parola d’ordine è “eleganza” e chi la sceglie non riesce proprio più a farne a meno. Ecco come replicarla anche comodamente a casa e perché scegliere proprio questa tinta di smalto per ringiovanire la mano.

La Nail Art più social del momento

Il successo è dovuto alla popolarità che queste unghie stanno guadagnando su social quali TikTok e Instagram. A partire dagli scorsi anni è cresciuta sempre più l’attenzione verso elementi della natura e verso le tinte tenui che ne ricordano la perfezione. Di certo, questa tinta di smalto è l’irresistibile tendenza che sta spopolando tra le donne di ogni età. Si tratta di una Nail Art veramente femminile e romantica, perfetta anche per tutti i giorni.

Si chiamano Quartz Nails o unghie di quarzo e riprodurrebbero le caratteristiche venature chiare e scure di questo romantico minerale. La buona notizia è che è possibile riprodurle anche comodamente a casa se si conosce questa tecnica.

Ma quali donne dovrebbero sceglierla? Certamente chi cerca uno smalto semplice, ma anche gel o semipermanente, raffinato ed elegante. Si tratta di avere al posto delle unghie come dei gioielli, delle vere pietre preziose. Ma come ricrearli?

Perché questa tinta di smalto è l’irresistibile tendenza del momento per mani femminili e unghie sempre curate

I colori da utilizzare sono il rosa o il cipria, insomma colori che ricordano quasi il sale rosa dell’Himalaya. Poi servirà almeno un altro colore, il bianco, necessario per ricreare le sottili venature del quarzo. Per occasioni come battesimi, matrimoni o feste di sera è possibile aggiungere anche qualche venatura color oro o argento.

Questa Nail Art va benissimo tanto su unghie corte che lunghe e rende, in particolar modo, sulla forma a mandorla o a ballerina. Bisognerà terminare con uno strato di lucido o un top coat.

E per chi cerca qualcosa di più semplice, esistono sempre le unghie che risolvono il problema di dover scegliere lo smalto.

