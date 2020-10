Viviamo sempre più attaccati agli smartphone. Ormai li utilizziamo per guardare film, ascoltare musica, fare acquisti. Queste azioni, però, ci trattengono all’interno dello smartphone e non richiedono un’interazione con l’esterno. Sono sempre di più le tecnologie dedicate al rapporto tra il mondo “reale” e i nostri dispositivi. Una, in particolare, sta diventando sempre più presente nelle nostre vite.

Questa tecnologia sarà sempre più importante e dovremo imparare a usarla al meglio

È ormai da anni che sentiamo parlare di codice QR, o QRcode, ma in pochi sanno davvero di che cosa si tratta. Questo codice, infatti, funziona come una specie di codice a barre. Quando viene scansionato, però, non ci fornisce i dati di un prodotto. Permette, invece, di accedere a siti web e servizi online. Il crittogramma QR viene, di solito, inquadrato dal nostro smartphone utilizzando apposite app.

Questa tecnologia è sempre più utilizzata in numerosissimi settori. Sono molti, oggi, i musei che espongono tabelloni muniti di codice QR. Questi riportano all’app dedicata che permette di visitare il sito con il supporto della tecnologia. E non solo, i codici QR sono oggi molto sfruttati dalle compagnie aree e ferroviarie. Avete mai notato che i vostri biglietti sono muniti di codice QR?

Il QRcode ai tempi del coronavirus e l’esempio della Cina

Ma perché questa tecnologia sarà sempre più importante e dovremo imparare a usarla al meglio? La risposta sta nell’analisi del mondo di oggi. Un esempio ci viene dato proprio dal modo in cui la ristorazione si è adattata al coronavirus. Molti bar e ristoranti, infatti, oggi non ci offrono più un menù di carta. Questo potrebbe essere, difatti, portatore di germi. Questi locali, invece, oggi ci mostrano un codice QR da inquadrare per accedere all’offerta completa dei prodotti tramite, appunto, lo smartphone. Questi codici, pertanto, ci permettono di usufruire dei nostri servizi preferiti limitando il contatto fisico.

Un altro indizio dell’importanza che il QR avrà in futuro arriva dalla Cina. In questo Paese, infatti, i codici vengono usati in qualsiasi ambito della vita. Non solo nei musei, infatti, ma anche allo scopo di acquistare biglietti dei mezzi pubblici o perfino per ordinare e pagare cibo ai fast food. Il tutto funziona grazie a un account legato al conto in banca che permette, in tal modo, di effettuare transazioni di denaro. Spesso all’avanguardia in queste tecnologie, la Cina potrebbe essere oggi il nostro mondo di domani.