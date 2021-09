Quante volte andiamo a letto con la speranza di addormentarci subito? Il giorno dopo ci aspettano una sveglia al mattino presto e mille impegni. Siamo nervosi, agitati, in preda ai pensieri o all’ansia per tutto quello che dovremo fare. Tuttavia, più i pensieri assillano la mente più è difficile prendere sonno.

Cosa fare, gettare la spugna o contare fino a 100 (o anche più)? Abbiamo già visto come dire addio a incubi e notti agitate, grazie ad alcune regole d’oro, valide per gli sportivi.

Oggi andremo oltre e vedremo delle regole di portata più generale. Infatti, secondo alcuni esperti, questa tecnica militare aiuta a rilassarsi e a prendere sonno in soli 5 minuti. Scopriamone i segreti.

La tecnica usata da alcuni militari

Questo tecnica si ispira ai metodi di rilassamento usati in genere nella fase propedeutica alla pratica meditativa. Poi in passato fu perfezionata per permettere ai piloti militari di addormentarsi anche restando seduti. Quando sono in missione, infatti, i militari hanno ritmi e stili di vita lontani dagli standard della vita ordinaria. Non solo, ma il tempo destinato al riposo a volte non è tanto. Vediamo cosa fare.

In primis, occorre rilassare ogni parte del corpo. Dunque si chiudono gli occhi e si parte da un respiro profondo. Ci si concentra sul viso e bisogna fare in modo che ogni muscolo facciale si vada lentamente rilassando.

Inspiriamo ed espiriamo fino a quando non avvertiamo che bocca, lingua, mascelle non risultano rilassati. Altrettanto dobbiamo avvertirlo con la fronte, gli occhi, le guance.

Passiamo a rilassare ogni muscolo

La stessa operazione la dobbiamo estendere e ripetere per ogni gruppo muscolare del corpo umano. Ossia dobbiamo respirare profondamente e concentrarci sul rilassamento.

Quindi, scendendo dalla testa, inizieremo a stringere e poi rilassare le spalle, poi le braccia fino a giungere alle mani e alle dita. Poi sarà la volta del petto, della pancia e delle gambe, fino a giungere ai piedi e alle dita dei piedi.

Mentre il corpo si rilassa in ogni sua parte, anche la mente andrà svuotata dai pensieri e dalle immagini della giornata. Bisogna lasciar passare i pensieri che attraversano la mente, osservandoli, senza fermarsi a rielaborali o a rimuginare.

Anche qui, per una mente libera e leggera, concentriamoci solo sulla respirazione, che deve essere dolce, fluida e profonda. In ispirazione, incameriamo aria che dobbiamo avvertire mentre dall’addome passa al torace, fino alla gola. Durante l’espirazione, abbondiamo lentamente, senza forzare, il respiro dalla gola al torace e poi all’addome.

In pratica dobbiamo sentire l’aria dentro di noi mentre si muove da un organo a un altro. Un altro trucco può essere quello di immaginare un colore, una fonte di luce e/o di calore, e lasciarci accarezzare, sfiorare.

Questa tecnica militare aiuta a rilassarsi e a prendere sonno in soli 5 minuti

Gli esperti affermano che dopo poche settimane di pratica costante di questa tecnica, la probabilità di addormentarsi in pochi minuti sale tantissimo.

Ovviamente di fondo ci deve essere tanto esercizio e tanta costanza. Pensare di ottenere il risultato già la prima notte sarebbe un pò presuntuoso. Concediamoci allora tempo e costanza nella pratica: i risultati potrebbero premiarci in poco tempo.

