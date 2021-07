Questa tarte tatin dolce con melanzana lascia tutti a bocca aperta. Una torta giapponese a dir poco sorprendente che abbina la melanzana fritta con i frutti rossi e persino l’erba cipollina. Scopriamo questa ricetta che arriva direttamente dall’isola di Hokkaido con gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa. Per realizzare la frolla impastiamo 80 g di burro con 100 g di farina di grano saraceno e 25 g di amido di mais, aiutandoci con acqua. Stendiamo una sfoglia di 3 mm e ricaviamo dei cerchi di pasta di circa 7 cm di diametro, uno per ciascun commensale. Cuociamo in forno a 180° per 7 minuti.

Prepariamo ora la glassa ai frutti rossi. Scaldiamo 20 g di zucchero e acqua in un pentolino a fuoco dolce. Quando la soluzione inizia a dorare, aggiungiamo 50 g di aceto rosso e lasciamo bollire per 1 minuto. Uniamo 200 g di fragole piccole e profumate e 100 g di lamponi, poi cuociamo a fuoco vivo per qualche minuto. Ora frulliamo con un mixer a immersione. Infine, filtriamo con un colino a maglie fini e lasciamo raffreddare.

Una golosa palla di crema vegana

Lasciamo sgocciolare 100g di yogurt di soia su un telo bianco, inserito in un imbuto per circa due ore. Condiamolo con un cucchiaio di succo di limone, aggiungiamo la sua scorza, 1 cucchiaio di olio, sale e pepe. Tritiamo finemente l’erba cipollina e mettiamola da parte. Cominciamo a preparare la glassa con 40 di mirin (un condimento fermentato simile al sakè, il vino che si beve col sushi) e 50 di soia. Uniamo 1-2 cucchiai d’acqua e lasciamo sobbollire sul fuoco per due minuti.

La melanzana regina del dessert

La melanzana media va tagliata a fette di 1 cm e mezzo e poi incise in diagonale, lasciamola sgocciolare su un piano inclinato. Friggiamola in abbondante olio di arachidi per quattro minuti. Scoliamo e glassiamo con la salsa al mirin e soia sui due lati, con l’aiuto di pennello. Per servire, versiamo la salsa di fragole al balsamico al centro di ciascun piatto. Disponiamo sopra la sfoglia e la melanzana, poi concludiamo con la crema e l’erba cipollina.