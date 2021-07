La conversione ecologica verso un’economia più sostenibile, green, è un nodo centrale del Recovery Plan europeo. L’Italia destinerà quasi 70 miliardi del Recovery Fund alla transazione ecologica, che sarà gestita dal nuovo Ministero delle Transazione Ecologica. È una grande svolta ma anche un enorme business che ERG vuole cavalcare. Sicuramente questa svolta green porterà molti soldi, business e maggiore ricchezza per gli investitori della società.

Erg ha appena presentato il piano strategico di crescita per il quinquennio 2021-2025, in cui si prevedono investimenti per 2,1 miliardi di euro. Di questi il 90% sarà destinato alla produzione di energia con fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare.

Questa svolta green porterà molti soldi, business e maggiore ricchezza per gli investitori

La svolta verso le energie rinnovabili gioverà al titolo (MIL:ERG) che comunque da anni sta salendo con un ritmo regolare. Infatti a luglio del 2012 un’azione valeva poco più di 5 euro, mentre venerdì il titolo ha chiuso sopra 25,1 euro. Un rialzo del 400% in 9 anni che con i nuovi progetti d’investimento può proseguire ancora.

Ad inizio anno l’azione ha avuto un’impennata che ha portato i prezzi sui massimi assoluti. A fine gennaio l’azione ha toccato il record a 27,5 euro. Dopo ha corretto e cominciato un lungo movimento laterale attorno a 25 euro, che dura tutt’ora. Ma il nuovo piano e la decisa svolta verso la produzione di energia da fonti rinnovabili può dare una scossa al titolo.

Nel breve periodo il superamento di 25,4 euro aprirà la strada ai prezzi per tornare verso area 26,5 euro. Ma è il superamento di questa soglia che aprirà la strada a una nuova fare rialzista del titolo. Il superamento del massimo a 27,5 euro porterà l’azione al primo target di 30 euro. Ma la corsa potrebbe proseguire anche oltre.

Sempre nel breve periodo, discese dei prezzi sotto 24,6 euro, riporteranno il titolo verso il primo supporto a 23,5 euro. Ma si potranno verificare discese fino a 22 euro. In questo caso la possibile nuova fase rialzista sarà ulteriormente rimandata.

Approfondimento

FAANG non è una parolaccia ma 5 opportunità per un fiume di denaro