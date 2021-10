Siamo in autunno e in tavola cominciamo a portare altri piatti. Più caldi e sostanziosi, ma soprattutto con frutta e ortaggi tipici della stagione.

Insomma anche in tavola giunge l’autunno. Possiamo renderlo evidente anche con queste 2 idee di luminosi centrotavola a tema autunnale con cui susciteremo lo stupore degli ospiti.

La lista di prodotti e ricette per questo periodo è molto ampia e include anche diversi e golosi dolci. Alcuni molto noti, ma anche altri meno famosi che sorprenderanno i nostri commensali, come la torta che proponiamo oggi.

Questa straordinaria e soffice torta che pochi conoscono ci regala tutto il sapore dell’autunno

Molti conoscono la tenerina al cioccolato, deliziosa torta ferrarese. Sicuramente molto meno scontata però la sua variante che sfrutta un ortaggio tipico di questo periodo. Stiamo parlando della zucca, un vero e proprio simbolo autunnale, oltre che buonissima.

Ci serviranno 250 gr della sua polpa. Puliamola da semi e bucce, tagliamola a cubetti. Inforniamola allora in una teglia ricoperta con carta da forno. In base al nostro forno la cuoceremo per 20/30 minuti a 180/200 gradi. Teniamola d’occhio, deve diventare morbida e asciutta.

Prendiamo intanto gli altri ingredienti:

125 gr di zucchero;

125 gr di burro;

3 uova;

50 gr di farina;

1 bustina di vanillina o un cucchiaio di estratto di vaniglia;

Sale;

Zucchero a velo;

Preparazione

Quando la zucca sarà pronta, mettiamola in una ciotola e schiacciamola con una forchetta, come a renderla una purea. Occupiamoci intanto del burro, lasciamolo fuori o ammorbidiamolo leggermente mettendolo a bagnomaria.

In un’altra ciotola poi uniremo burro e lo zucchero, mescoliamoli fino a quando saranno ben amalgamati.

Separiamo i tuorli dagli albumi, mettiamo questi da parte in un recipiente. Uniremo i tuorli allo zucchero e al burro. In questa stessa ciotola aggiungiamo allora poi la zucca e mescoliamo. Uniamo poi la vaniglia o vanillina e la farina. Quest’ultima poco alla volta, setacciandola per evitare la formazione di grumi.

Montiamo gli albumi a neve con un pizzico di sale. Aiutandoci con una spatola uniamo gli albumi al resto della preparazione, incorporandoli delicatamente e poco alla volta dal basso verso l’alto. Attenzione a questo passaggio, poiché da questo dipenderà la morbidezza del risultato finale. Dovrà essere super cremosa.

Preriscaldiamo il forno a 170 gradi. Inseriamo della carta da forno in una teglia per dolci e poi stendiamovi il nostro impasto. Cuocere per 30/40 minuti. Controlliamola con uno stecchino, dovrà essere cotta ma umida, è questa la caratteristica di ogni tenerina. Una volta sfornata, spolveriamovi sopra sufficiente zucchero a velo.

Ecco pronta questa straordinaria e soffice torta che pochi conoscono e che ci regala tutto il sapore dell’autunno. Una vera prelibatezza di bontà.

