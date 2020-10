Ridere fa bene alla salute si dice ed effettivamente è così. Una piccola risata al giorno tiene lontana la tristezza e diminuisce lo stress, permettendoci di dormire meglio. Proiezioni di Borsa offre qualche attimo di buon umore e nello stesso tempo una piccola riflessione, sul fatto che nella vita, c’è sempre una via d’uscita in tutto. Questa storiella vi farà ridere senza fine e riconciliare con la vita.

Lanciarsi con il paracadute

Un istruttore americano, spiega alle reclute le possibili difficoltà che s’incontrano, quando ci si lancia con il paracadute.

Quando ci si lancia, per fare aprire il paracadute bisogna tirare la leva di sblocco. Ora qui avete due vie di uscita. O la leva si apre o non si apre.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Se la leva si apre ok, nessun problema. Ma se non si apre allora bisogna tirare la seconda leva. Se con la seconda leva il paracadute si apre allora ok, nessun problema. Se non si apre, allora avete due vie di uscita. O cadete su un albero oppure direttamente al suolo.

Se cadete su un albero, ok avrete qualche frattura, mala vita è salva. Se invece andate al suolo morirete e qui avete due vie di uscita.

O andate in paradiso oppure all’inferno. Se andate in paradiso, ok non c’è problema. Se andate all’inferno allora avete due vie di uscita.

O andate ai gironi alti o a quelli bassi. Se andate a quelli alti, ok fa un po’ caldo ma non c’è problema, si resiste. Se andate a quelli bassi allora avete due vie di uscita.

O andate lontano da Satana o andate vicino a Satana. Se andate lontano, allora ok non c’è problema, basta nascondersi. Se andate vicino a Satana allora avete due vie di uscita.

O Satana vi vede e non vi considera, o Satana vi vede, vi prende e vi mangia. Se vi vede ma non vi considera, allora ok non c’è problema. Se Satana vi vede e vi mangia, allora in questo caso avete … una sola via di uscita!

Siamo sicuri che questa storiella vi farà ridere senza fine e riconciliare con la vita.