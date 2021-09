A settembre cambia l’alimentazione e si ricercano ingredienti tipici di questo periodo. Non si vuole rinunciare al gusto e neanche a qualche dolce. Pochi sanno che questa frutta di stagione è perfetta per fare una marmellata leggera e deliziosa. Ma se si vuole preparare una torta squisita, a cosa si può pensare? Se si vuole stupire gli ospiti bisogna preparare il giusto dessert perfetto in ogni occasione.

Questa squisita torta profuma d’autunno ed è facile e veloce da fare

Quando si vuole mangiare una torta si cerca sempre di sceglierne una molto gustosa. Questa accompagnerà la fine di qualche pasto o la colazione. E darà vita alla pausa perfetta.

Si era letto in precedenza dell’ingrediente segreto per una crostata indimenticabile. Sembra incredibile ma ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

Ma se si apprezza il più famoso tè nero al bergamotto, si dovrà provare la Earl Grey tea cake. Morbida e gustosa, questa squisita torta profuma d’autunno ed è facile e veloce da fare.

Oltre all’infuso si potranno aggiungere scaglie di cioccolato fondente che ne esalteranno il sapore. Senza dimenticarsi della crema al mascarpone che la rende super appetitosa.

È incredibilmente facile da preparare, basterà una mezz’oretta. E dopo averla fatta cuocere per altrettanto tempo si potrà finalmente assaporare.

Ingredienti per torta e crema

120 g di burro morbido;

200 g di zucchero semolato;

2 uova;

190 g di farina 00;

1 cucchiaino di tè Earl Grey;

1/2 bustina di lievito in polvere;

120 ml di latte intero;

la scorza di 1 limone grattugiata;

50 g di cioccolato fondente tritato;

125 g di mascarpone;

75 g di panna fresca;

30 g di zucchero a velo;

1/2 bacca di vaniglia.

Procedimento

Si dovrà iniziare a montare il burro e lo zucchero. Si consiglia l’utilizzo di una frusta elettrica per velocizzare il tutto. Una volta ottenuto un composto leggero si dovrà aggiungere la scorza di limone precedentemente grattugiata. Poi le uova una per volta continuando a mescolare tutto.

A questo punto si aggiungeranno farina e lievito, il tè e il latte. Si dovrà amalgamare bene per ottenere un composto omogeneo. Infine, si unirà il cioccolato fondente grattugiato a scaglie. Poi si dovrà mescolare nuovamente.

Ora bisognerà prendere una teglia da 20-22 centimetri e imburrarla. O coprirla con della carta da forno. Quindi si verserà l’impasto. Basterà cuocere la torta a 180° per circa 30-35 minuti dopodiché andrà fatta raffreddare.

La crema si preparerà solo prima di servire la torta. In questo modo sarà fresca e morbida.

Con l’aiuto di una frusta si dovrà unire la panna al mascarpone. A cui si aggiungerà poi lo zucchero e la vaniglia. Una volta ottenuta una crema spumosa, si andrà a versare sulla torta.

Si consiglia di stenderla con l’aiuto di una spatola o con un cucchiaio. Resterà ancora più bella ed invitante. Infine, si potrà spruzzare un po’ di cacao amaro in polvere. Quindi, si potrà servire.

Questa deliziosa torta è perfetta per tutte le volte in cui si vuole fare una pausa gustosa. Ma anche per un delizioso brunch della domenica.