Il pesce rombo ha una carne pregiata, perché ricca di innumerevoli qualità. È poverissimo di grassi e facile da digerire per chiunque. Ha un apporto calorico estremamente basso, tanto che è un alimento ideale da inserire in ogni dieta ipocalorica. Inoltre è ricco di sali minerali come magnesio, fosforo e calcio. Questi nutrienti sono un vero toccasana per la salute delle nostre ossa, mentre il potassio aiuta la pressione sanguigna a regolarizzarsi. Oltre ad essere una carne portatrice di benessere, è anche deliziosa. Vediamo come prepararla al meglio. Questa squisita ricetta è la più consigliata dagli chef per cucinare il pesce rombo esaltandone il sapore senza perdere le sue incredibili proprietà benefiche.

Filetti di rombo ai carciofi

Oggi vediamo come preparare i filetti di pesce rombo ai carciofi. Questa squisita ricetta è la più consigliata dagli chef per cucinare il pesce rombo esaltandone il sapore senza perdere le sue incredibili proprietà benefiche. Per preparala abbiamo bisogno di:

a) 800 grammi di rombo;

b) 600 grammi di carciofi;

c) uno scalogno;

d) 20 grammi di maizena;

e) un bicchiere di vino bianco secco;

f) prezzemolo;

g) un limone;

h) olio extravergine d’oliva;

i) sale e pepe quanto basta.

Le dosi sono calibrate per soddisfare quattro commensali.

Preparazione

Versiamo l’olio in una padella, insieme allo scalogno sbucciato e tritato finemente. Facciamolo soffriggere per un paio di minuti, dopodiché aggiungiamo i filetti di rombo. Lasciamoli cuocere 3 minuti per lato a fuoco medio. Saliamoli e pepiamoli e, a fine cottura, alziamo la fiamma e sfumiamoli con il vino bianco. Togliamoli dunque dal fuoco e lasciamoli riposare al caldo.

In una seconda padella mettiamo a cuocere i carciofi dopo averli puliti. Saliamoli e lasciamoli a fuoco medio-basso per almeno 10 minuti. A questo punto aggiungiamo la maizena diluita con un po’ d’acqua e mescoliamo bene per evitare si formino grumi. Quando la salsa ci sembrerà omogenea, versiamo nella pentola dei carciofi i filetti di rombo e facciamo cuocere tutto insieme per qualche minuto ancora. Assaggiamo così da poter aggiustare i condimenti.

Quando saremo soddisfatti, i filetti di rombo ai carciofi saranno pronti a soddisfare il palato e l’organismo.