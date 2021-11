Se abbiamo deciso di adottare una pianta da appartamento per rallegrare il nostro salotto, al vivaio avremo l’imbarazzo della scelta. Dalle piante tropicali a quelle nostrane, dai cactus ai ficus, dai fiori alle felci è difficile scegliere qualcosa di originale.

Ma c’è una pianta in particolare che si differenzia da quasi tutte le altre per il colore: ha infatti le foglie rosa, che faranno un figurone con gli ospiti. Per di più, si tratta di una pianta dalla semplice coltivazione e cura. Vediamo di che cosa si tratta.

Questa splendida pianta rustica dalle foglie screziate di rosa farà un figurone nel nostro salotto

Ma di quale pianta stiamo parlando? Si tratta della Saxifraga Stolonifera Tricolor. È una pianta di piccole dimensioni, originaria dell’Estremo Oriente ma oggi presente in tutte le regioni temperate di Asia, Europa e Nord America. Il suo nome significa ‘Spaccatrice di rocce’, perché cresce bene anche negli ambienti più angusti, come appunto le fessure tra le rocce.

Al genere Saxifraga appartengono molte specie, ma la Saxifraga Stolonifera Tricolor ha una particolarità: lo splendido colore delle sue foglie. Le foglie sono di colore verde scuro, con splendide screziature rosa, mentre i fiori sono bianchi, da qui l’aggettivo tricolor.

Un’insolita pianta da appartamento che stupirà anche gli ospiti dal pollice verde, questa pianta rustica dalle splendide foglie screziate di rosa farà un figurone nel nostro salotto. Ma vediamo come prendercene cura.

Non ama troppo la luce ed è facile da curare

La Saxifraga è, appunto, una pianta abbastanza rustica. Non ama la luce diretta del sole, ma preferisce zone più ombreggiate e riparate. Questa pianta è adatta a climi temperati, e la sua temperatura ideale si aggira tra i 16 e i 20 gradi. La varietà tricolor non resiste bene a temperature al di sotto dei 5-10 gradi.

Per quanto riguarda il terreno, la Saxifraga non ha grandi pretese, si adatta bene al tipico terriccio universale per piante d’appartamento. Teme però i ristagni d’acqua, quindi è importante assicurarsi che il vaso che la contiene sia ben drenato.

In caso ci sia necessità di rinvasarla, la Saxifraga si adatta meglio a un rinvaso eseguito in primavera.

L’annaffiatura regolare è importante, ma non deve essere troppo intensa ed è meglio assicurarsi che il terreno sia asciutto prima di annaffiarla di nuovo.

Va bene anche in bagno o in corridoio

Dato che la Saxifraga non ama la luce diretta, è una pianta che si adatta particolarmente bene ad ambienti meno luminosi, come potrebbe essere un bagno, un corridoio o una stanza esposta a Nord.

