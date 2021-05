La Sardegna è una Regione bellissima e il sogno di molti viaggiatori. Spesso però tocca rinunciare, a causa dei prezzi proibitivi. Con un po’ di pazienza è però possibile trovare dei luoghi in cui si può risparmiare. E che non ci fanno balzare sulla sedia per i costi spropositati degli alloggi. Ad esempio, questa splendida località dal mare color smeraldo è perfetta per visitare la Sardegna senza spendere un occhio della testa.

Costa Rei, un angolo di paradiso nella Sardegna meridionale

Niente di meglio della spiaggia di Costa Rei per una vacanza low cost godendosi lo splendido paesaggio sardo. Questa piccola frazione si trova nella parte sud-orientale dell’isola e dista circa 60 km da Cagliari, dal quale è collegata da una strada statale diretta.

I litorali sabbiosi e il mare da favola la rendono il posto perfetto sia per rilassarsi prendendo il sole, sia per fare snorkeling esplorando i fondali.

Le spiagge più belle da visitare

Il tratto di spiaggia di Costa Rei è per la maggior parte ben attrezzato e fornito di servizi. Tra le zone più suggestive vi è la selvaggia Cala Sinzias, che offre una splendida veduta sia sul mare che sulla macchia mediterranea alle spalle.

Imperdibile anche Piscina Rei, con le sue vasche d’acqua naturali che emergono dal fondale. Da visitare assolutamente anche la zona di Porto Pirastu, Santa Giusta e Sant’Elmo.

Costa Rei offre ottime possibilità anche per chi ama esplorare i dintorni. Si possono fare tranquille passeggiate tra i boschi o fare visita ai paesi vicini. Consigliata in particolare l’escursione sulla splendida Isola di Serpentara, a pochi chilometri dalla spiaggia.

Prenotare a Costa Rei non è difficile, vista la ampia disponibilità di alloggi. B&B, case e appartamenti sono tutti disponibili a prezzi più accessibili rispetto a molte altre zone della Sardegna. Gli hotel non sono invece presenti sulla spiaggia, ma basta recarsi nei paesi vicini per trovarne qualcuno.