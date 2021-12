Questa splendida decorazione natalizia è perfetta per fare un regalo davvero originale e si può realizzare spendendo molto poco

Tanti sono i simboli che richiamano il Natale e che, sin da bambini, accendono l’emozione dei preparativi. Tra questi le stelle sono sicuramente le grandi protagoniste; si usano per ornare l’albero, trionfano sulla sua cima, arricchiscono composizioni, pacchi e festoni. Ogni anno è bello reinventare nuovi addobbi per la propria casa o da donare a parenti e amici. Questa splendida decorazione natalizia, ad esempio, è perfetta per fare un regalo davvero originale e si può realizzare spendendo molto poco. È un’idea davvero singolare e di grande effetto!

Per fare questa stella sono necessarie sedici grucce metalliche da lavanderia o di plastica, fascette o fil di ferro, bomboletta spray del colore preferito, luci e addobbi vari.

Si parte prendendo 8 grucce e a due a due si uniscono dal lato più lungo. Le quattro coppie, poi, si assemblano a formare una stella e si fissano tra di loro usando delle fascette.

Allo stesso modo bisogna realizzarne un’altra che va a sovrapporsi alla prima, cercando di formare una stella a otto punte.

L’intera composizione deve essere fermata con le fascette per renderla stabile e maneggevole. Dopo aver protetto il piano di lavoro con un vecchio quotidiano, verniciare le grucce con lo spray.

A questo punto si passa agli addobbi. Si può decidere se decorarla semplicemente con delle luci bianche o colorate per far risplendere la stella al buio o se aggiungere anche altri particolari, come nastrini, palline o pigne.

È stupenda come fuoriporta o per abbellire una parete della sala. Sicuramente se si deciderà di regalarla sarà molto apprezzata, non solo per la bellezza e l’originalità dell’oggetto, ma anche perché è stata fatta a mano, impiegando il proprio tempo libero e la propria creatività.

Una valida alternativa

Un’altra idea è quella di utilizzare le grucce per creare un albero di Natale alternativo. Sarà leggerissimo e perfetto da appendere.

Bisogna partire dall’alto, fissare man mano tutti i punti di intersezione delle grucce e formare un albero della grandezza desiderata. Anch’esso andrà verniciato di verde o di bianco e, una volta asciutto, decorato a piacimento.

Se si ha estro, manualità e tempo libero si possono creare delle decorazioni veramente originali, riciclando oggetti insoliti e spendendo molto poco!

Approfondimento

