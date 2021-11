Questa mattina in compagnia degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa spiegheremo ai Lettori e alle Lettrici come preparare una ciambella salata con una ricetta sfiziosa, facile e veloce. Infatti, questa spiritosa ciambella salata si prepara in soli 5 minuti e oltre a far impazzire tutti perché buonissima, è adatta ad ogni occasione.

Anche i meno esperti, quindi, potranno tranquillamente cimentarsi e fare un figurone con amici e parenti.

Inoltre, questa torta rustica può all’occorrenza, essere anche la soluzione ideale per svuotare il frigorifero dagli avanzi con gusto e velocità.

Gli ingredienti

Per preparare la ciambella salata gli ingredienti che occorrono sono i seguenti:

450 grammi di farina;

3 uova;

240 ml di latte;

23 grammi di lievito istantaneo per torte salate;

150 grammi di salamini italiani alla cacciatora DOP;

150 grammi di provolone piccante o dolce;

145 ml di olio di semi di girasole;

90 grammi di olive taggiasche;

burro, pangrattato, sale e pepe q.b.

In pochi e semplici passaggi scopriamo il procedimento per preparare questa spiritosa ciambella salata.

Versiamo le 3 uova in una ciotola ed aggiungiamo l’olio e con una frusta amalgamiamo.

Con una spatola, aggiungiamo alle uova e all’olio nella ciotola alle uova e all’olio circa la metà della farina, il lievito e la metà del latte e mescoliamo bene fino ad ottenere un primo impasto omogeneo, morbido e liscio.

A questo punto, versiamo la restante farina ed il restante latte e completiamo l’impasto.

Aggiungiamo il salame ed il provolone tagliati a piccoli cubetti e le olive taggiasche ben scolate fin quando questi ingredienti non si sono bene amalgamati.

Sarà poi la volta di sale e pepe quanto basta ed ecco che la nostra ciambella salata è pronta in soli 5 minuti. Nel frattempo, prepariamo lo stampo a ciambella spennellandolo con del burro per poi spolverarlo sulle pareti e sulla parte centrale con del pangrattato.

Questo passaggio è fondamentale per evitare che la ciambella allo stampo dopo la cottura.

Eliminiamo il pangrattato in eccesso e versiamo l’impasto della nostra ciambella salata nello stampo.

Inforniamola a 170° in un forno statico per circa 35 minuti ed ecco pronta la nostra spiritosa ciambella salata.

