È probabilmente la casa più famosa d’Italia e tra le più conosciute al mondo, almeno da venti anni. È direttamente sulla spiaggia di uno dei mari più belli d’Italia e d’Europa, quello della Sicilia. In Europa ci sono spiagge meravigliose. Per esempio, queste sono le 3 spiagge premiate dagli esperti per la loro unicità e la meravigliosa bellezza della sabbia e del mare. Ma questa spiaggia italiana le batte tutte a livello mondiale non solo per la sua struggente bellezza ma perché è famosissima per un particolare. È la location di una delle serie televisive più amate dagli italiani, quella del Commissario Montalbano.

Stiamo parlando della casa dove nella fiction vive Salvo Montalbano e del borgo di Marinella, il luogo dove si trova la casa. In realtà Marinella è un nome inventato. La località in cui si trova la casa di Montalbano è Punta Secca di Santa Croce di Camerina, per la precisione in via Aldo Moro al n. 44. Punta Secca è una località in provincia di Ragusa, sulla costa ovest della Sicilia a pochi km dalla estrema punta meridionale dell’isola.

La casa del Commissario Montalbano era in origine una vera casa abitata da una famiglia. Poi nel tempo è diventata un bed&breakfast. Nella realtà la casa e la spiaggia sono esattamente come si vedono nel film. Si può andare liberamente sulla spiaggia che fa da corona alla piccola baia dove si affaccia l’abitazione. Ed essendo un bed&breakfast ci si può anche dormire e godere in esclusiva della meravigliosa vista dal terrazzino immortalato dalla fiction. Per affittarla basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e digitare: Casa di Montalbano.

La casa di Montalbano si può raggiungere dall’aeroporto di Catania Fontana Rossa. Punta Secca è distante da Catania circa 125 km, la si può raggiungere con 2 ore di viaggio. Mentre è un po’ più distante da Palermo. La casa è lontana circa 265 km dall’aeroporto Falcone e Borsellino.

Ma la casa di Montalbano non è l’unica attrattiva da vedere in questo meraviglioso spicchio di Sicilia. Sulla strada verso Siracusa si trova Noto, definita la capitale del Barocco e dove il suo centro storico è stato dichiara patrimonio dell’Umanità dal 2002 dall’UNESCO. E a proposito di arte Barocca, come non visitare Ragusa, una delle testimonianze più fulgide dell’arte barocca. Imperdibile la visita al Duomo di Sangiorgio, ai cui piedi sorge la piazza teatro di molte scene del Commissario Montalbano.

