Non sempre le mete estive più frequentate e visitate si rivelano poi le più belle e spettacolari. Certo, se un determinato posto è sempre popolato durante l’estate un motivo ci dovrà pur essere. Eppure, alle volte, potremmo rimanere stupiti da quanto un luogo, sebbene non famoso e noto come altre mete, si possa rivelare un posto meraviglioso. Non a caso, oggi andremo a parlare proprio di una di queste località. Infatti parleremo di come questa spiaggia ha tre vele blu e presenta un panorama da incanto assoluto.

Il posto che non ti aspetti

In un anno in cui, ancora una volta, la maggior parte degli interessi turistici degli italiani sarà incentrata su mete nazionali, non dobbiamo perdere l’opportunità di scoprire ciò che il nostro Paese ha da offrire. E, come dicevamo, oltre a tutti i luoghi che già conosciamo grazie alla fama di cui godono, è bene anche porre l’attenzione su altri posti. Altrettanto suggestivi ma, probabilmente, meno conosciuti.

Questa spiaggia ha tre vele blu e presenta un panorama da incanto assoluto

Stiamo parlando di Marina di Palmi o, come in molti la chiamano, Marinella dei Palmi. Questa località si trova in provincia di Reggio Calabria, e presenta un panorama del tutto particolare e suggestivo. Arrivando infatti troveremo una piccola porzione di spiaggia che sporge in corrispondenza di una meravigliosa baia. La ghiaia bianca e splendente e il mare azzurro e cristallino, insieme ovviamente alla bellezza della baia, hanno permesso a Marinella di Palmi di ottenere tre vele blu da parte di Legambiente.

Stiamo difatti parlando di una località di riconosciuta bellezza paesaggistica, parte di una regione affascinante e tutta da scoprire, e che non deluderà per i panorami che è in grado di offrire. Sia che siamo di passaggio dunque, o ancora meglio nel caso in cui decidiamo di passare le nostre vacanze in Calabria, questa rimane senza dubbio una spiaggia da non potersi far scappare.