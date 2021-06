Sono veramente pochi gli italiani che non conoscono almeno per fama le bellissime spiagge della Sardegna. Eppure non tutti coloro che visitano questa bellissima isola sanno dove poter passare delle belle vacanze con la propria famiglia e il proprio cane.

Ecco perché oggi andremo alla scoperta di Cala Liberotto, piccolo angolo di paradiso tutto da scoprire. Infatti, questa spiaggia dog friendly è perfetta per passare le vacanze con la famiglia. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Una spiaggia per tutta la famiglia e non solo

Mare cristallino, spiagge dorate e allegra movida notturna: sono queste alcune delle caratteristiche che fanno innamorare della Sardegna i turisti che la visitano ogni anno. Eppure, non è sempre facile riuscire a trovare spiagge adatte ai più piccoli e in cui sia permesso l’accesso ai nostri amici a quattro zampe.

A soli 14 km da Orosei, nella provincia di Nuoro, si trova però Cala Liberotto, piccolo paradiso che sembra rispondere proprio a questi problemi. Qui, infatti, sarà possibile rilassarsi sdraiati su sabbie dorate, immergersi nelle acque cristalline e divertirsi con i più piccoli nella vicinissima pineta

Sembra permesso l’accesso alle spiagge anche agli amici quattro zampe, seguendo le stringenti direttive riportate nell’ordinanza sindacale n. 78 del 19/06/2018 del Comune di Orosei. È meglio leggere il documento prima di muoversi con il proprio cane. Eventuali trasgressioni, infatti, possono portare a delle multe che arrivano fino ai 1.000 euro.

Questa spiaggia dog friendly è perfetta per passare le vacanze con la famiglia

Ovviamente non sono solamente gli amanti delle pennichelle in mezzo ai pini che finiranno per amare questa località bellissima. Vicino a Cala Liberotto si trova infatti uno stagno in cui gli amanti della natura potranno facilmente scorgere uccelli marini.

Allo stesso tempo, di ritorno dal mare, sarà sempre possibile fermarsi in uno dei tanti ristorantini che popolano la zona, godendosi un’ottima cucina accarezzati dalla brezza del mare.

