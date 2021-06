La nostra penisola è veramente piena di spiagge uniche al Mondo, tanto che diventa difficile in vacanza visitarle tutte. Spesso con i pochi giorni di ferie a disposizione, bisogna necessariamente saltarne qualcuna anche se a malincuore.

Quindi ogni estate, migliaia di turisti si spostano tra le spiagge più famose e rinomate, saltandone altre meno conosciute ma altrettanto belle.

Ad esempio, questa spiaggia caraibica sembra davvero un paradiso terrestre e si trova in Italia, precisamente nel Salento. Ma per i motivi spiegati sopra, non è sempre preda del turismo di massa.

Una meraviglia della costa Ionica

La spiaggia di cui stiamo parlando si trova a Fontanelle, una piccola località di mare frazione di Ugento. Questo piccolo paesino sorge tra le famose Torre Mozza e Torre San Giovanni.

La spiaggia di Fontanelle è apprezzata per la sua sabbia bianca e sottile, e per il mare caldo e cristallino dai fondali bassi. È l’ideale per trascorrere delle giornate in totale relax, anche rinfrescandosi all’ombra o fermandosi per un pic-nic.

Infatti, la spiaggia è circondata da una pineta con una ricca vegetazione spontanea, tra ulivi e macchia mediterranea tipica di queste zone costiere.

Inoltre, ciò che rende veramente unico questo luogo è la presenza di bacini artificiali che si estendono fino all’entroterra.

La località Fontanelle è l’ideale dunque sia per chi vuole trascorrere una vacanza esclusiva, sia per gli avventurieri amanti del campeggio.

La zona infatti è provvista di numerosi hotel, masserie, B&B, resort e camping ben organizzati.

All’interno della spiaggia vi sono anche tratti liberi ed altri dove è possibile noleggiare ombrelloni, sdraio e lettini.

Nei pressi della spiaggia sono inoltre disponibili alcuni servizi come bagni e docce, ed un bar dove è possibile sostare.

