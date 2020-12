Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quella presentata da ProiezionidiBorsa oggi è una ricetta ricchissima e gustosissima della tradizione livornese: il cacciucco. Questa spettacolare zuppa di pesce riscalda le serate più fredde dell’inverno. Certo, raccomandiamo di tenere accesi i termosifoni a casa, ma questa prelibatezza toscana è in grado di farci scaldare in pochi minuti se sentiamo freddo. Partiamo col dire, però, che il procedimento per ottenere il cacciucco è abbastanza laborioso. Ragione per cui se si ha fretta in cucina è meglio preparare un buon piatto di pasta veloce. Aggiungiamo, poi, che per fare una cena da veri signori il cacciucco basta e avanza. Deliziarsi il palato con altre pietanze in questo sarebbe superfluo.

Ingredienti per 6 persone:

2 kg di pesce misto (triglie, calamari, seppie, scorfano, moscardini, coda di rospo, gamberi, cozze, polpo, rana pescatrice);

500 g di pomodori pelati o passata di pomodoro;

odori misti (sedano, cipolla, aglio, carota, prezzemolo, salvia, pepe, peperoncino);

50 ml di olio EVO;

150 ml di vino rosso toscano;

sale q.b.;

crostini di pane a volontà

Preparazione del cacciucco alla livornese

Va precisato che il cacciucco perfetto forse non esiste. Ogni buon livornese ha la propria ricetta di famiglia che custodisce gelosamente. Ma su un punto si può convenire: più è abbondante di pesce fresco, meglio è. Purché sia di ottima qualità

Una volta raccolti tutti gli ingredienti, il primo passo è quello di pulire con cura tutto il pesce. Questo passaggio può richiedere una mole di tempo non indifferente.

Usiamo gli scarti (pinne, lische e teste) per preparare il brodo di pesce. Li mettiamo in un’unica pentola di grosse dimensioni nella quale aggiungiamo il trito di odori. Poi versiamo il vino rosso che facciamo sfumare per qualche minuto. Infine, aggiungiamo l’acqua e lasciamo cuocere per quasi un’ora. Terminata la cottura possiamo filtrare il brodo.

A questo punto in un’altra pentola facciamo soffriggere il mix di odori. Una volta che questo sarà ben dorato aggiungeremo il polpo in pezzi. A seguire anche le seppie, i moscardini e i calamari. Dopo 15 minuti a fiamma moderata, è la volta di versare il brodo di pesce e il pomodoro. Non resta che far cuocere il tutto per circa 75 minuti. Il consiglio arrivati, una volta arrivati qui, è di aggiungere sul finale di cottura i pesci più delicati: scorfano, gamberi, rana pescatrice e altri. Aggiungiamo poi le cozze, aperte in precedenza con del vino in una padella a parte.

A questo punto manca solo un ingrediente fondamentale, ossia il pane. Lo facciamo abbrustolire in forno e in uscita lo sfreghiamo con un po’ d’aglio. Attendiamo circa 20 minuti prima di servire il cacciucco in un’ampia zuppiera insieme ai crostini. Con un piatto in tavola così, la domanda sorge spontanea: quale vino abbinarci? Andiamo sul classico con un ottimo Chianti Classico.