Le vitamine hanno un ruolo fondamentale per il nostro corpo. La loro funzione è vitale per il normale funzionamento e la sopravvivenza dell’organismo. Il termine vitamina è composto dalle parole vita e ammina. Vita perché sono indispensabili per la vita dell’essere umano. Ammina perché si pensava derivassero dalle ammine. Lo scienziato polacco Kazimierz Funk fu il primo a dare il nome di vitamina a questi piccoli composti organici.

Quasi tutti conosciamo la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D e forse più o meno tutto sappiamo i benefici di ognuna. Ma c’è una vitamina che non conosce quasi nessuno e che è importantissima per alcuni organi del nostro cuore. Questa è contenuta in particolari alimenti.

La fonte primaria delle vitamine sono gli alimenti e la frutta ne è molto ricca. Per esempio pesche, prugne, albicocche e melone, sono ricche di vitamina A e D che favoriscono la produzione della melanina. Le vitamine B1 e B2 e la vitamina E sono delle grandi alleate della pelle. Degli alimenti che le contengono ne parliamo nell’articolo: “Pelle liscia e abbronzata con questi alleati ricchi di vitamine, antiossidanti e omega 3”.

Questa specialissima vitamina pochi la conoscono eppure la sua carenza potrebbe portare rischi al cuore e malattie respiratorie

Una delle vitamine meno conosciute è la vitamina Q. Moltissimi probabilmente non l’hanno mai sentita nominare, nonostante la sua importanza per l’organismo. Probabilmente perché questa vitamina in genere viene chiamata coenzima Q. Questa molecola è molto simile alla vitamina E e alla vitamina K e appartiene alla categoria delle vitamine liposolubili.

Ma qual è il ruolo della vitamina Q e perché è tanto importante? Le due funzioni fondamentali di questa molecola sono il potere antiossidante e la funzione di trasferire l’energia dalle cellule. La vitamina Q è presente nelle cellule del cuore, del fegato, dei reni e del pancreas. È talmente importante che viene prodotta anche dal corpo ma con l’età questa produzione diminuisce.

Infatti, la carenza di vitamina Q può portare a patologie di natura cardiovascolare oltre che a stanchezza e a difficoltà respiratorie. Ecco perché diventa fondamentale integrare la produzione dell'organismo con alcuni alimenti che ne hanno in abbondanza. La vitamina Q è presente in tutte le carni, come pollo, manzo, maiale e nel fegato. Alcuni pesci ne contengono in grande quantità come il tonno, il salmone, le sardine e gli sgombri. Anche i frutti di mare sono ricchi di vitamina Q.

