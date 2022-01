Dopo i pranzi e le cene di Natale e Capodanno, ritornare a mangiare dolci potrebbe non essere così invitante. Tuttavia, c’è ancora l’Epifania da festeggiare e sappiamo bene quanto questo evento sia atteso, soprattutto dai bambini. Una pioggia di caramelle, merendine e cioccolatini, infatti, sta per invadere le loro calze accuratamente appese sul camino.

Quest’anno, però, potremmo evitare di distribuire grosse quantità di questi dolciumi e realizzare una ricetta che li renderà doppiamente felici.

In questo articolo, infatti, vedremo come realizzare una buonissima e semplicissima focaccia dolce, ideale anche da mangiare per la colazione.

Questa soffice e deliziosa focaccia dolce sta letteralmente facendo impazzire tutti per la sua bontà

Per realizzare questa morbidissima focaccia dolce avremo bisogno di questi ingredienti:

500 grammi di farina, metà 00 e metà manitoba;

130 grammi di zucchero;

100 millilitri di latte;

100 grammi di burro;

2 uova;

5 grammi di lievito di birra fresco;

50 grammi di frutta essiccata e uva sultanina;

50 grammi di noci e mandorle.

Procedimento

Innanzitutto, sciogliamo tutto il burro in un pentolino e lasciamolo raffreddare. Per chi non volesse utilizzare il burro, ecco delle valide alternative per sostituirlo senza perdere troppo gusto.

A questo punto, sciogliamo anche il lievito di birra all’interno del latte precedentemente intiepidito.

Ora versiamo il latte con il lievito all’interno dell’impastatrice ed aggiungiamo anche le due farine. Iniziamo a mescolare gli ingredienti ad una velocità sostenuta e nel frattempo effettuiamo gli altri passaggi.

Quindi, prendiamo il burro precedentemente sciolto, uniamolo alle 2 uova e versiamo il tutto nell’impastatrice insieme allo zucchero. Nel frattempo tostiamo le noci e le mandorle in un tegame per circa 5 minuti e lasciamo riposare. Dopo circa 10 minuti, uniamo anche l’uva sultanina ed altra frutta essiccata, come ananas e mango, insieme alla frutta secca tostata.

Fatto ciò, terminiamo la lavorazione dell’impasto su una spianatoia, aggiungiamovi la frutta secca ed essiccata appena unite e lavoriamo fino a formare una palla liscia ed omogenea. Inseriamola in una ciotola, copriamola con pellicola trasparente e lasciamola lievitare per 4 ore.

Trascorso il tempo necessario, appiattiamo l’impasto all’interno della teglia e con un coltello effettuiamo dei tagli superficiali partendo dal centro. Attorcigliamo ogni spicchio su sé stesso per formare delle specie di treccine che daranno un tocco in più alla nostra focaccia. Sulla superficie possiamo aggiungere anche della granella di zucchero.

Ora non ci resta che infornare la focaccia a 200 gradi per circa 25 minuti, sfornandola quando sarà ben dorata. Lasciamola raffreddare prima di servirla così da renderla più soffice e gustosa. Quindi, ecco come realizzare questa soffice e deliziosa focaccia dolce che sta letteralmente facendo impazzire tutti per la sua bontà.