Una sequenza di 4 settimana consecutive al ribasso non si vedeva sul titolo dall’agosto del 2021. Quindi, questa settimana potrebbe segnare l’inizio del ribasso sul titolo Relatech. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere la settimana sotto l’importantissimo supporto in area 2,143 euro. In questo caso potremmo assistere a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile si potrebbe collocare in area 1,435 euro. Da notare che nel caso di una continuazione ribassista le quotazioni di Relatech potrebbero trovare un punto di appoggio in area 1,872 euro. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni. Qualora, poi, il ribasso dovesse continuare, allora il titolo potrebbe estendere il ribasso fino in area 0,29 euro.

È interessante notare che area 3 euro, che corrisponde ai massimi storici, ha contenuto per tutto il 2021 il rialzo delle quotazioni. Questo andamento ha mantenuto vive per tutto questo periodo le speranze dei rialzisti di portare le azioni Relatech verso nuovi massimi storici.

Il superamento di questo livello, quindi, potrebbe sancire una nuova esplosione rialzista del titolo con massima estensione rialzista oltre quota 4 euro.

Per le prossime sedute, quindi monitorare con attenzione in chiusura settimanale quanto accadrà in prossimità di area 2,143 euro.

La valutazione del titolo Relatech

Se si considera il fair value di Relatech calcolato con il metodo del discounted cash flow il titolo risulta essere molto sottovalutato. Secondo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, Relatech ha una sottovalutazione superiore al 50% rispetto ai prezzi attuali.

Questo livello di sottovalutazione è confermato dall’analisi basata sui multipli di mercato. Relatech, infatti, quota con multipli di mercato inferiori alla media del settore di riferimento.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, lo scenario che vede il titolo molto sottovalutato è supportato dagli analisti che coprono Relatech. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 100% circa.

Questa settimana potrebbe segnare l’inizio del ribasso sul titolo Relatech: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Relatech (MIL: RLT) ha chiuso la seduta del 27 aprile in ribasso dello 0,24% rispetto alla seduta precedente a quota 2,115 euro.

Time frame settimanale