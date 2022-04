Dopo il report pubblicato a fine gennaio in cui si evidenziava come la chiusura della settimana avrebbe potuto segnare l’inizio del ribasso sul titolo Banca Sistema, il titolo ha perso oltre il 20%. Il recupero, però, dai minimi è stato molto veloce portando rapidamente le quotazioni a contatto con livelli particolarmente importanti per il futuro del titolo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno cercando di avere ragione della resistenza in area 2,09 euro (I obiettivo di prezzo) che già in passato ha frenato le ambizioni dei rialzisti. Tutte le volte precedenti, però, la mancata rottura della resistenza ha trovato un valido supporto in area 1,993 euro. La mancata tenuta di questo livello potrebbe avere conseguenze negative e questa settimana potrebbe riservare qualche brutta sorpresa per gli azionisti di Banca Sistema.

La mancata tenuta del supporto, infatti, potrebbe aprire le porte a un’inversione ribassista il cui obiettivo più probabile andrebbe a collocarsi in area 1,5 euro.

Una forzatura al rialzo, invece, potrebbe favorire il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 2,345 euro.

La valutazione del titolo Banca Sistema

Dal punto di vista dei multipli di mercato classici lo scenario più favorito è quello rialzista. Andando a guardare i multipli degli utili, ad esempio, scopriamo che il titolo è sottovalutato di oltre il 5%. Se, invece, si considera il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo che la sottovalutazione sale a oltre il 50%.

Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Nella valutazione del titolo, poi, non bisogna trascurare il fatto che le prospettive di crescita degli utili di Banca Sistema sono leggermente superiori rispetto a quelle della media del settore bancario.

Per concludere, secondo quanto riportato da riviste specializzate, il consenso medio degli analisti è comprare, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 23%.

Questa settimana potrebbe riservare qualche brutta sorpresa per gli azionisti di Banca Sistema: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 2,020 euro, in ribasso dell’1,46% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale