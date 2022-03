Grazie alle numerose piattaforme messe a nostra disposizione ormai è impossibile perdersi qualsiasi aggiornamento sulle serie tv in uscita, i film dell’anno, le nuove stagioni e i documentari più interessanti. Ognuno di noi ha almeno un abbonamento ad un sito di streaming. Che si tratti di Netflix, Prime video o Sky. Ognuna di queste dà la possibilità di vedere un buon numero di film in alta definizione senza interruzioni pubblicitarie e per quante volte vogliamo. Ecco, prima, quando ancora non esisteva l’idea dell’abbonamento ad una piattaforma che offrisse più pacchetti video, c’era la solita vecchia televisione. Le serie TV andavano in onda anche tutti i pomeriggi, ma spesso bisognava aspettare molto tempo prima di riuscire a vedere in onda quelle americane doppiate in italiano.

Questa Serie TV che ha fatto letteralmente impazzire il Mondo per 10 anni racconta il valore dell’amicizia in modo ironico ma ci fa ancora riflettere

E quando di parla di vecchi film e vecchie serie TV allora ci vengono in mente quelle che abbiamo amato decisamente più di altre. Pensiamo, per esempio, all’intrattenimento americano, alle sitcom che ci intrattenevano per pochi minuti ad episodio, ma ci facevano sbellicare dalle risate. Una delle serie più amate in assoluto è sicuramente Friends. È una serie magica, perché i personaggi sono così diversi che ognuno potrebbe portare avanti la serie tv da solo. Ognuno di quei 6 protagonisti era unico nel suo genere.

I personaggi unici nel loro genere

C’era Ross con il suo essere Dottore anche in ospedale, quando era solo un paleontologo. C’era Joy che mangiava qualsiasi cosa e non era mai sazio. Rachel con la sua passione per la moda che l’ha portata addirittura a lavorare per Ralf Loren (comparso anche in una puntata della serie). Poi c’era Monica la cui mania per il pulito era pari solo al suo amore per Chandler.

E infine, lui, l’inimitabile, con il cinismo e sarcasmo riusciva a raggelare anche la festa più movimentata. Friends è stata trasmessa in più di 20 paesi e non solo nei 10 anni in cui è andata in onda. Anche adesso è una delle sitcom più viste e più imitate. Sulla sua impronta sono state messe in scena tante altre serie e film di amici bizzarri che condividevano una vita sgangherata alla continua ricerca dell’amore.

I creatori hanno immaginato la serie basandosi sulla loro vita.

Avevano 20 anni e cercavano di cavarsela in New York degli anni 90, alla ricerca di lavoro, ma soprattutto dell’amore. È questa la serie tv che ha fatto letteralmente impazzire quasi tutto il mondo, con la sua dolcezza e la sua ilarità.

Approfondimento

Ecco la serie imperdibile che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di persone e non ha nulla a che vedere con Cast Away