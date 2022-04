Al giorno d’oggi sono tantissime le serie TV appassionanti. Questo è dovuto soprattutto alla forte concorrenza tra le varie televisioni e piattaforme di streaming, che lottano per conquistare fino all’ultimo spettatore.

Tra le tante serie, poi, ce ne sono alcune famosissime che tengono incollati allo schermo milioni di appassionati. Oggi ne conosciamo una, la cui stagione più recente è finita da poco. Questa serie in streaming sta lasciando tutti di stucco grazie alla sua trama appassionante, ma c’è una brutta notizia che la riguarda.

Emozioni forti e personaggi indimenticabili

Oggi ci concentriamo su una notizia riguardante la serie “Attack on Titan”, anche conosciuto come “L’attacco dei giganti”. Per chi non la conoscesse, si tratta di una serie di animazione giapponese che negli ultimi anni ha avuto un successo incredibile. Le ragioni di questo successo sono da ricercarsi soprattutto nei suoi personaggi ottimamente caratterizzati, nelle scene d’azione al cardiopalma e nella trama mai banale. Attualmente è disponibile sul sito di streaming Crunchyroll.

In breve, “Attack on Titan” parla di un mondo fittizio in cui l’umanità è costretta a vivere all’interno di enormi cerchie di mura concentriche. La ragione è da ricercarsi nei giganti, creature emerse misteriosamente nel passato e che hanno sterminato la maggior parte della popolazione mondiale. I sopravvissuti hanno dovuto quindi rifugiarsi all’interno delle mura per sfuggire alla violenza di queste creature. La serie segue quindi le vicende di un corpo militare, dedito all’esplorazione al di fuori delle mura, che scoprirà verità inquietanti sui giganti.

Questa serie in streaming sta lasciando tutti a bocca aperta, ma c’è una brutta notizia per tutti gli appassionati

“Attack on Titan” conta quattro stagioni, di cui la quarta divisa in due parti. Ragioni produttive, infatti, hanno spinto gli autori a dividere la quarta stagione in due, affermando che la seconda parte sarebbe stata l’ultima.

Ora arriva, però, un clamoroso dietrofront: la quarta stagione avrà una parte 3, ma arriverà solo nel 2023. Gli appassionati, quindi, si trovano a dover attendere ancora un anno intero, nonostante fossero sicuri che le vicende della serie si sarebbero concluse nel 2022. Un brutto colpo, quindi, che spinge ancora più avanti la fine di una delle serie migliori di sempre.

Insomma, bisognerà armarsi di pazienza, la nuova stagione è ancora piuttosto lontana. Per chi non avesse ancora iniziato “Attack on Titan”, invece, è una buona occasione per recuperarlo prima del 2023.

Lettura consigliata

Una grandiosa serie TV troppo sottovalutata è pronta a lasciare tutti a bocca aperta su Prime Video