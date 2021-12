Bastano pochi ingredienti per poter preparare una delle salse italiane più amante nel Mondo: il pesto alla genovese. Eppure, non è sempre semplice riuscire a trovare degli ingredienti freschi con cui poter preparare questa amatissima ricetta, soprattutto per quanto riguarda il basilico. Noi di ProiezioniDiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri lettori una ricetta alternativa, capace di stupire anche in assenza di questo buonissimo ingrediente. Infatti, questa semplicissima variante invernale del classico pesto genovese saprà regalare delle stupende serate tra amici. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Gli ingredienti

Per preparare questa semplice e gustosissima salsa dai sapori invernali, è necessario innanzitutto comperare questi ingredienti facilmente reperibili:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

linguine 400 gr;

mandorle 90 gr;

olio a piacimento;

pomodori sotto sale 300 gr;

sale a piacimento.

Questa semplicissima variante invernale del classico pesto genovese saprà regalare delle stupende serate tra amici

Per preparare questa ricetta semplice e veloce, è necessario innanzitutto avere a disposizione un mixer. Una volta posizionato sul tavolo tale elettrodomestico, si potrà iniziare con la preparazione degli ingredienti necessari per questa ricetta. Prendere quindi la maggiorana, lavare con cura, asciugare e riporre da parte. Passare ora ai pomodori sotto sale, prenderli, eliminare il sale in eccesso e risciacquare con cura. Infine, prendere le mandorle. Nel caso si siano prese delle mandorle già spellate, basterà riporle direttamente nel mixer. In caso contrario, sarà necessario dotarsi di una pentola d’acqua e immergerle per almeno 60 minuti.

Prendere ora le mandorle ed eliminarne lo strato superiore semplicemente con le mani. Infine, lasciarle ad asciugare per almeno 24 ore. Riporre ora gli ingredienti preparati nel mixer e attivare l’elettrodomestico alla velocità minima. Nel frattempo, aggiungere a filo l’olio extravergine fino a che la salsa non avrà raggiunto la cremosità desiderata. Spostare la salsa in un recipiente da portata. Da una parte, mettere ora a cucinare la pasta.

Prendere quindi una pentola, mettere l’acqua a bollire, salare e infine versare le linguine. Scolare in seguito la pasta, facendo attenzione a conservare un bicchiere di acqua di cottura. Versare la pasta nel recipiente ed aggiungere al composto dell’acqua di cottura. Mischiare con cura e infine guarnire con le foglie di maggiorana rimaste. La variante del pesto perfetta per le serate invernali è ora pronta per stupire amici e parenti. Nel caso si sia dei veri amanti della cucina, si potrà ora provare a preparare anche questa gustosa variante. Nel caso invece si preferisca comprare una preparazione pronta al supermarket, ecco dei trucchi per poter scegliere alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

Approfondimento

Questo piatto cremosissimo ci farà venire l’acquolina in bocca rallegrando le fredde cene di dicembre