Per fortuna sta emergendo una sempre maggiore sensibilizzazione nei confronti di una alimentazione sana ed equilibrata. Tuttavia, ancora sono alte le percentuali di persone che non badano troppo a quel che si mangia e gli effetti conseguenti. Pertanto, di seguito esporremo una ricetta davvero semplice che possa fungere da alleato nella prevenzione della nostra salute. I protagonisti della ricetta saranno la zucca, ricca di vitamine A e C che vantano proprietà antitumorali, funghi e noci. I funghi aiutano la salute del cuore grazie al potassio, mentre le noci sono degli antiossidanti naturali che abbassano il colesterolo.

Ingredienti e preparazione

Questa semplice ricetta autunnale potrebbe aiutare a prevenire tumore e colesterolo ed è davvero semplice da realizzare. Avremo bisogno di:

Zucca gialla;

Funghi porcini;

Noci;

Timo;

Aglio.

Cominciamo tagliando la zucca a fette che metteremo a cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Nella placca, aggiungeremo un giro di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio in camicia e dei rametti di timo. Nel frattempo, laviamo i funghi, mai sotto l’acqua corrente, ma con l’ausilio di un fazzoletto umido per eliminare la terra. Tagliamo a fette i porcini e mettiamo a cuocere con poco olio in padella (e uno spicchio d’aglio a piacimento) a fiamma alta, giusto il tempo di renderli croccanti e gustosi.

Questa semplice ricetta autunnale potrebbe aiutare a prevenire tumore e colesterolo

Quando la zucca sarà morbida e saporita, la faremo a pezzetti e la frulleremo con un mixer ad immersione creando una crema. Questa potrà essere lasciata più ruvida o passata col colino a maglie fine per ottenere una vellutata. Non ci resta che aggiustare di sale, poco, e disporre la crema di zucca nel piatto con al centro i porcini saltati. Infine, aggiungeremo la cosiddetta “nota croccante” con delle noci disposte a crudo nel piatto. Accompagniamo con 2 fette di pane ai cereali et voilà, ecco una ricetta sana e gustosa, facile da preparare.

Idee e varianti

Potremmo sostituire le noci con delle fettine di mandorle, magari leggermente tostate in precedenza. Chi ama sapori strutturati e profondi potrebbe aggiungere un cucchiaino di miele di castagno alla zucca prima di frullarla per trovare un connubio eccezionale.

Infine, nulla vieta che questa crema tutta autunnale possa essere utilizzata per condire una pasta in modo salutare.

Approfondimento

Contro colesterolo e diabete pochi conoscono questa alternativa allo zucchero senza calorie e glucosio