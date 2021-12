A breve avremo bisogno di farci venire qualche idea originale per non portare in tavola le solite ricette viste e riviste. Abbiamo dato qualche consiglio ad esempio dicendo che meglio delle noiose tartine e voulevant ecco 3 sbalorditivi aperitivi e antipasti ottimi per le feste.

Specie quando parliamo di pesce, però, non è sempre semplice trovare delle alternative originali che possano accontentare grandi tavolate. Tuttavia, se non vogliamo ricorrere ai grandi classici, Questa semplice lasagna di pesce salva la cena in poco tempo anche per molte persone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Semplice e veloce

Protagonisti della nostra ricetta saranno la dolcezza della zucca, il gusto intenso del salmone affumicato e la morbidezza della ricotta. Pertanto non ci servirà altro che:

zucca;

salmone affumicato;

sfoglia per lasagne;

ricotta;

burro;

finocchietto fresco;

cipolla.

La preparazione è davvero semplicissima e parte dalla pulizia della zucca alla quale dovremo rimuovere buccia e semi. Compiuta questa operazione mettiamo a cuocerla in padella con del burro e della cipolla fin quando non sarà morbida. Per agevolare la cottura possiamo aiutarci con un mestolo di acqua. Nel frattempo lavoriamo con una spatola la ricotta (di buona qualità) aggiungendo del sale e rendendola più malleabile. A questo punto cominciamo a lessare le sfoglia per lasagne in acqua bollente salata per qualche minuto e mettiamo da parte su un panno pulito.

Questa semplice lasagna di pesce salva la cena in poco tempo anche per molte persone

Una volta pronta la zucca possiamo scegliere se lasciarla in pezzi o frullarla leggermente.

Siamo pronti per comporre la nostra spettacolare lasagna imburrando la teglia e adagiando il primo foglio di pasta. Disponiamo ora sulla sfoglia della ricotta, la zucca, del finocchietto fresco e dei pezzi di salmone affumicato. Ripetiamo il medesimo passaggio per tutti gli strati ma sull’ultimo non metteremo il salmone che altrimenti stracuocerebbe.

Trasferiamo tutto in forno statico a 180° per circa 20 minuti controllando la cottura di tanto in tanto.

Sforniamo e lasciare raffreddare qualche minuto per poi aggiungere il tocco di classe.

La marcia in più

Una volta terminata la cottura, possiamo arricchire la lasagna di pesce con delle fette di salmone affumicato in superficie e un ciuffo di finocchietto. In alternativa possiamo scegliere anche dei cubetti di tartare di salmone sempre da disporre sulle fette appena fatte.

Che dire, saranno delle feste davvero con i fiocchi grazie a questa ricetta semplice e veloce ma dall’effetto sbalorditivo.