Ogni tanto, ci troviamo di fronte a momenti clamorosi nella storia dell’umanità. In essi, qualcosa cambia irrimediabilmente, e spezza gli equilibri a cui siamo sempre stati abituati. A volte però, questi cambiamenti avvengono pian piano, e non ce ne accorgiamo subito. Non solo, ma non fanno neanche notizia. Però qualcosa di potenzialmente grosso è avvenuto, e lo vedremo ora. Questa scoperta pazzesca potrebbe cambiare per sempre la vita di molti.

L’intelligenza artificiale

Il noto giornale britannico Guardian ha condotto un esperimento davvero unico. Ha provato, e con successo, a far scrivere un intero articolo di giornale ad un’Intelligenza Artificiale. Ha insegnato a questa Intelligenza a scrivere, facendogli leggere milioni di documenti online, e poi le ha dato il compito di scrivere un articolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’articolo aveva un semplice obiettivo: convincere i lettori che non dovevano preoccuparsi delle Intelligenze Artificiali. Ed è stato molto convincente.

Cosa ha scritto

L’IA ha fornito delle ottime argomentazioni, molto logiche, secondo cui a loro non interessa la violenza umana, e per questo non la perpetreranno. Sostiene che se le persone studiassero meglio l’informatica ed il modo di ragionare delle IA, comprenderebbero di non essere in pericolo. Per cui possiamo stare tranquilli, i robot non conquisteranno il mondo. Ha persino iniziato a parlare di dare diritti dei robot, dispiacendosi del fatto che la parola “robot” deriva dal termine greco per “schiavo”.

Che cosa cambia ora

Certo, nonostante queste rassicurazioni, un po’ di paura rimane, ma non è tanto il timore di atti di violenza da parte dei robot. È più che altro il fatto che è stata inventata un’IA che riesce a prendere il posto degli umani anche su attività creative. Per cui i giornalisti potrebbero iniziare a temere che un giorno i loro articoli non saranno più interessanti, perché arriverà la concorrenza di Intelligenze Artificiali. Una prospettiva inquietante senza dubbio.

Questa scoperta pazzesca potrebbe cambiare per sempre la vita di molti. Anche chi fa lavori creativi infatti deve stare attento. Benché l’Intelligenza Artificiale sia per ora piuttosto limitata, è possibile che in futuro saprà fare sempre più cose.

Per chi invece ha problemi con tecnologie molto più banali, consigliamo questo articolo sulla difficile reperibilità dei computer.