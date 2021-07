Per servire patate aromatiche cotte al forno, oppure pesce, pollo o gamberi saltati, possiamo stupire gli ospiti con una salsa nuova che arriva dall’India. Mescola melanzane, spinaci e spezie.

Ecco questa gustosa novità che impiega gli spinaci classici o gli spinaci di Malabar, una curiosa varietà vegetale di cui parliamo oggi grazie agli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Gli spinaci di Malabar sono un rampicante

Con questo nome, spinaci di Malabar. viene indicato un rampicante delicato che produce foglie spesse e carnose e minuscoli fiorellini rosa sparsi per tutto il suo diametro. È un’ottima alternativa agli spinaci classici e alla bietola.

I semi si acquistano nei vivai ma anche online. Chi ha seminato questo arbusto a maggio, può raccogliere le foglie tra luglio e settembre nelle zone d’Italia più calde.

Le foglie giovani si possono gustare fresche in insalata con cuori di palma olio e limone (in alternativa possiamo usare gli spinaci classici). Dentro i delicati fiorellini rosa ci sono piccoli semi neri che si possono usare per il raccolto successivo.

Ma passiamo ora alla ricetta: qQuesta salsa speziata di melanzane e spinaci profumerà meravigliosamente pesce in umido e pollo al forno.

Una delizia che accompagna i tiepidi piatti estivi

La salsa agli spinaci di Malabar si prepara scaldando due cucchiai di olio di girasole in una padella e soffriggendo uniformemente una grossa melanzana tagliata pezzetti. Aggiungiamo un po’ d’acqua e un coperchio.

Uniamo ora due pomodori datterini tagliati a dadini e le spezie: due cucchiai di zenzero e di pasta all’aglio, tre peperoncini freschi tritati, un cucchiaino di senape, cumino e coriandolo in polvere.

Lasciamo cuocere a fuoco medio-basso, mescolando di tanto in tanto. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di peperoncino macinato, se serve.

Questa salsa speziata di melanzane e spinaci profuma meravigliosamente carne e pesce

Aggiungiamo ora mezzo chilo di spinaci di Malabar, un cucchiaio di concentrato di pomodoro e un po’ d’acqua. Lasciamo cuocere per 15 minuti.

Ora aggiustiamo di sale e lasciamo raffreddare piano piano. Quindi passiamo al mixer, finche non si otterrà un composto morbido e liscio.

Versiamo tutto di nuovo in padella, aggiungiamo un po’ d’acqua tiepida se la consistenza pare troppo densa. Lasciamo raffreddare ancora se serviamo con pollo o pesce freddo.

Invece teniamo bene in caldo se vogliamo sposare questa salsa con dei piatti invernali. Possiamo prepararla in anticipo e conservarla 5-7 giorni in frigorifero. All’occorrenza la possiamo congelare.

È proprio vero: questa salsa speziata di melanzane e spinaci profuma meravigliosamente carne e pesce.