Chi è stato in Spagna forse avrà sentito parlare di “Salsa Aioli”, composta perlopiù da aglio, molto somigliante alla maionese. I suoi usi in cucina sono molteplici per non parlare dei benefici dovuti alla presenza dell’aglio. Infatti, non molti sono a conoscenza del fatto che questa salsa fai da te potrebbe aiutare a prevenire i tumori del colon e dello stomaco. Alla fine di quest’articolo vedremo come e in che modo l’aglio sia un ottimo supporto anche per la nostra salute.

Questa deliziosissima “crema” può esser messa sopra molteplici pietanze. Ci si potrebbero condire le verdure lesse o addirittura crude. Una spennellata sopra la nostra grigliata di carne la renderà ancora più gustosa. Una semplice bruschetta, spalmata di questa strabiliante salsa, risulterà deliziosa ed ottima come antipasto o aperitivo.

Come si prepara la Salsa Aioli?

Pochi e semplici ingredienti lo rendono un impareggiabile e squisitissimo alimento. Tutto quello che ci servirà è:

5/6 spicchi di aglio medi;

3 rossi d’uovo;

450 ml di olio EVO;

succo di un limone (attenzione che non ci siano finiti i semi);

sale q.b.;

pepe nero in polvere q.b.

Per prima cosa, una delle tre uova deve essere lessata e messo da parte solamente il tuorlo. Nel frattempo, mettere il succo di un limone, filtrato, in un bicchiere.

Fatto ciò, si passa all’aglio. Questo, deve essere bene lavato, ripulito e la sua “anima” deve essere eliminata. Se si ha a disposizione un mortaio, cominciare a schiacciare gli spicchi energicamente, altrimenti, un frullatore renderà tutto più semplice. Insieme all’aglio, aggiungere un pizzico di sale e un cucchiaio di olio EVO.

Dopodiché, aggiungere i 2 rossi d’uovo rimanenti, crudi e a temperatura ambiente. Con il frullatore in azione versare dal boccale il restante olio. Continuare a frullare finché non ci si rende conto che la salsa diventi della stessa consistenza della maionese.

A questo punto, spegnere il frullatore e aggiungere 2 cucchiai del succo di limone preparato precedentemente e il rosso dell’uovo sodo che si era messo da parte. Frullare il tutto nuovamente e regolarsi a gusto con l’aggiunta di sale e pepe.

Et voilà, la preparazione di questa “salsa magica” è terminata. Si può conservare in frigorifero, ben coperta, per massimo una settimana.

Questa salsa fai da te potrebbe aiutare a prevenire i tumori del colon e dello stomaco

Come anticipato, questa salsa ha delle proprietà miracolose perché la sua composizione è a base d’aglio. Quest’alimento, come dichiarato anche dalla Fondazione Veronesi, ha delle qualità benefiche da non sottovalutare.

È risaputo che l’aglio ha delle proprietà antibiotiche e antibatteriche naturali. Studi scientifici hanno dimostrato che le sue peculiarità aiutano a prevenire e proteggersi dal cancro allo stomaco. Questo perché si presuppone che rallenti la crescita dell’Helicobacter Pylori (HPV) che è il batterio colpevole di ulcera e gastrite. Non solo è stato dimostrato che quest’alimento aiuti anche a proteggersi dal tumore al colon.

Inoltre, l’allicina presente nell’aglio e stimolata grazie allo sfregamento o allo schiacciamento dell’alimento stesso, è un’ottima alleata della salute cardiovascolare.

C’è da precisare che se si fa uso di anticoagulanti l’aglio potrebbe impedire la funzionalità del farmaco. In questi casi, è sempre bene chiedere un parere del medico prima del suo consumo.