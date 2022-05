Questa salsa è perfetta per condire insalate e pollo più 4 modi per prepararla velocemente con pochi ingredienti

In estate le verdure e la frutta sono d’obbligo. Infatti, il nostro organismo ha bisogno di idratarsi, ma bere potrebbe non essere l’unica soluzione. L’insalata potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella nostra idratazione. Non tutti, però, riescono a mangiarla con piacere. Non è molto saporita e il semplice olio, sale e pepe potrebbe non essere sufficiente per renderla più appetibile.

Ogni tanto ci annoiamo dei soliti condimenti. Soprattutto per quanto riguarda le verdure, potremmo trovare difficile mangiarle senza mai variare. Siamo sempre alla ricerca di qualche salsa per renderle più appetitose. Inoltre, non vogliamo utilizzare condimenti troppo grassi, per evitare di rovinare il nostro pasto salutare. Tuttavia, non tutti abbiamo tempo per preparare difficili ricette.

Fortunatamente c’è la salsa allo yogurt. Veloce e facile, questa salsa è perfetta per condire insalate, pollo e verdure. Ma non solo, è estremamente rinfrescante e leggera. Si può utilizzare anche per condire il riso freddo. Vediamo insieme quattro modi per prepararla.

La salsa base

Il primo è quello classico. Ci serviranno:

125 g di yogurt greco;

mezzo limone;

10 ml di olio extravergine;

sale q.b.;

erba cipollina q.b.;

aglio quanto basta.

Per prima cosa in una ciotola versiamo lo yogurt, il succo di limone, l’olio, il sale e l’aglio. Mescoliamo bene. Per finire aggiungiamo anche l’erba cipollina e mischiamo.

Dopo aver creato la nostra salsa yogurt di base, possiamo sbizzarrirci con diverse varianti. Sono tre gli altri modi che vi proponiamo. Richiedono semplici ingredienti che possiamo trovare con facilità. Per esempio, possiamo aggiungere altre erbe alla nostra salsa come ad esempio timo e prezzemolo. Basterà mescolare bene per avere la salsa perfetta. In alternativa anche il cumino può essere utilizzato per creare una salsa alle erbette.

La seconda variante consiste nell’aggiungere invece delle spezie. Quelle che più si abbinano meglio sono sicuramente la curcuma e la paprika.

L’ultima alternativa è quella della senape. Aggiungiamo due cucchiaini di miele e uno di senape e mescoliamo. Un’alternativa più piccante e dal gusto più aggressivo, che forse non per tutti è apprezzabile.

La salsa allo yogurt, non importa la versione, va messa in frigo almeno 30 minuti prima di essere servita. Ecco un condimento leggero e saporito per condire anche le pietanze che meno ci invogliano e renderle gustose.

