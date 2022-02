Molte persone, nell’ottica di seguire una dieta sana ed equilibrata, fanno attenzione ai cibi che ingeriscono, senza però considerare l’apporto calorico dei condimenti. Così, una fettina di pollo ai ferri viene condita senza pensiero con una montagna di maionese, perdendo il suo senso “dietetico”.

Le salse con cui condiamo le pietanze sono molto importanti. Non solo perché possono insaporire un piatto e renderlo gustoso, ma anche perché hanno un peso specifico nel computo delle calorie e dei nutrienti.

Ecco perché oggi vedremo come preparare un condimento ideale per carne e formaggio e, al contempo, pienamente salutare. Questa salsa di cipolle, consigliata persino dagli esperti della Fondazione Veronesi, ha due vantaggi: è buonissima e apporta diversi benefici all’organismo. Vediamo come prepararla e quali sono i suoi vantaggi.

Soltanto 3 ingredienti per una salsa dolce di cipolle buona e sana che si sposa con antipasti e secondi

Per preparare la nostra salsa di cipolle, seguendo le regole della Fondazione Veronesi, abbiamo bisogno soltanto di 3 ingredienti:

500 g di cipolle rosse;

200 g di zucchero di canna integrale;

1 arancia rossa.

Partiamo affettando finemente le cipolle e facendole sbollentare in una padella con due dita d’acqua per circa 10 minuti. Dopodiché aggiungiamo lo zucchero di canna e continuiamo la cottura per altri 20 minuti.

Nel mentre, spremiamo l’arancia con l’aiuto di uno spremiagrumi (ricordiamo di non buttare assolutamente la buccia dell’arancia). Versiamo il succo d’arancia sulle cipolle e continuiamo a cuocere, a fiamma bassa, per altri 20 minuti. A questo punto la salsa dovrebbe avere la consistenza ideale (se non ci soddisfa, continuiamo a cuocere sempre a fiamma bassa). Grattugiamoci sopra un po’ di buccia d’arancia e portiamola a tavola.

Questa salsa di cipolle eccezionale con arrosto e formaggi proteggerebbe il colon tenendo a bada la glicemia

Come anticipato, oltre a sposarsi perfettamente con formaggi e secondi di carne, questa salsa dolce di cipolle ha molti vantaggi per l’organismo.

Per cominciare, la cipolla rossa contiene quercetina, molecola fondamentale per due scopi importanti. Il primo è quello di proteggere il colon, tanto che la quercetina sarebbe usata per prevenire il cancro al colon-retto. Il secondo è quello di tenere a bada la glicemia. Ecco perché, pur essendo dolce, questa salsa è consigliata anche a chi soffre di glicemia alta (rispettando la ricetta vista sopra).

Inoltre, la cipolla rossa è ricca anche di sostanze solforate, come l’allilpropile, che aiuterebbero a controllare colesterolo e trigliceridi.

Infine, questa salsa è un vero concentrato di flavonoidi, sali minerali (magnesio, ferro, potassio, calcio, fluoro, fosforo) e vitamine (A, B, C ed E). Insomma, i motivi per prepararla sono davvero tanti.

