Questo è tempo di grigliate e di piacevoli serate trascorse con amici e persone care, abbiamo quindi bisogno del giusto menu e piatti prelibati. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa vuole svelare ai propri Lettori tutti i segreti di una delle salse più buone della cucina francese.

Questa salsa accompagna straordinariamente sia carne che pesce e regala alle verdure un gusto raffinato. Stiamo parlando della salsa bordolese ed ecco tutti i trucchi per prepararla al meglio e i modi migliori di usarla per condire secondi piatti e contorni buoni da leccarsi i baffi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Che cos’è e quali sono i segreti per prepararla al meglio

Questa salsa caramellata è un classico che arriva dalla cucina francese e precisamente dalla zona di Bordeaux, che gli conferisce il nome. Per prepararla occorre usare ingredienti di ottima qualità, tra cui vino rosso, burro, midollo di bue, spezie e aromi vari.

Riveste tantissima importanza, in particolare, la scelta del burro. È questo l’ingrediente che conferirà alla salsa la tipica consistenza densa e liscia. Anche il vino gioca un ruolo chiave e il consiglio è quello di utilizzarne uno proprio di Bordeaux.

È preferibile scegliere un burro di provenienza francese e farlo sudare in padella molto lentamente. Solo dopo è possibile aggiungere il resto degli ingredienti e coprire tutto con il vino. Un trucco per ottenere una salsa perfetta è filtrare il composto dopo la cottura, usando un colino a maglie strettissime. Ma come usarla al meglio in cucina e a quali piatti abbinarla?

Questa salsa accompagna straordinariamente sia carne che pesce e regala alle verdure un gusto raffinato

Sono 3 i metodi di cottura degli alimenti che consigliamo di abbinare a questa salsa: cottura alla brace, alla piastra e alla griglia. Sconsigliamo di usare altri metodi di cottura, perché la salsa deve rimanere la protagonista del piatto.

Tra i migliori abbinamenti di carne troviamo: filetto di maiale o vitello; entrecôte e tagliate di carne, che si preparano come al ristorante in soli 9 minuti grazie a questi segreti; e il particolarissimo petto d’anatra.

Per quanto riguarda il pesce, invece, suggeriamo di usare la salsa bordolese per accompagnare, ad esempio, salmone, branzino e orata.

Questa squisita salsa è perfetta anche per piatti a base di verdura e ortaggi di ogni tipo.