Per gli obesi si sta facendo strada una nuova tecnica che può aiutare a perdere peso e ridurre la glicemia senza dieta. Rinunciare al cibo, o meglio rinunciarci forzatamente, come impone una dieta, sembra non essere più l’unica via per sconfiggere l’obesità. Uno studio di un team italiano ha scoperto un metodo che può portare facilmente alla riduzione di peso. La scoperta ha dell’incredibile. Infatti questa rivoluzionaria terapia sicura ed efficace abbatte obesità e glicemia senza nessuna dieta. Quindi senza nessuno sforzo.

L’obesità è un problema che affligge una grande parte della popolazione italiana. Gli ultimi dati parlano di oltre 18 milioni di italiani in sovrappeso, pari a circa il 35% della popolazione. Questa nuova scoperta potrebbe essere la svolta per combattere efficacemente e semplicemente questo problema. Vediamo di cosa si tratta.

Questa rivoluzionaria terapia sicura ed efficace abbatte obesità e glicemia senza nessuna dieta

Un team italiano, guidato da professor Livio Luzi, ordinario di endocrinologia all’Università degli Studi di Milano, ha condotto uno studio sul problema dell’obesità. La ricerca, in collaborazione anche con l’Università Bicocca, l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e il Gruppo San Donato, è stata condotta su 17 pazienti. La ricerca voleva dimostrare l’efficacia della TMS, la stimolazione magnetica transcranica, nel combattere il problema dell’obesità. La stimolazione magnetica transcranica è una tecnica di stimolazione neurale per eliminare le dipendenze da fumo e alcol. Questo studio ha usato la TMS per combattere la dipendenza da cibo con risultati molto positivi, pubblicati su Nutrition, metabolism & cardiovascular diseases.

Lo studio ha confermato l’efficacia della stimolazione neurale per ridurre la dipendenza da cibo. In pratica un obeso, sottoponendosi alla stimolazione magnetica transcranica, riduce naturalmente e senza sforzo la sua voglia di mangiare. La TMS è un trattamento terapeutico non invasivo e per niente doloroso. Si esegue appoggiando sulla testa una specie di casco che invia una sollecitazione elettromagnetica in specifiche aree del cervello. Questa stimolazione permette di ripristinare gli originali equilibri.

Ma la TMS non serve solo per combattere l’obesità, ma si è dimostrata efficace anche nella riduzione della glicemia e dell’emoglobina glicosilata nei pazienti con diabete di tipo 2. L’IRCCS MultiMedica utilizza questa tecnica in via sperimentale proprio per trattare chi è affetto da diabete di tipo 2.

