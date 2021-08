Non è mai semplice riuscire a trovare il tempo di preparare qualcosa di buono, specialmente se dobbiamo farlo per tutta la famiglia. I mille impegni quotidiani, troppo spesso, non si conciliano con i piacerei del palato. Per fortuna, in aiuto dei più indaffarati, arriva una ricetta salvavita da preparare in pochi minuti e perfetta per un pranzo o una cena d’estate. Stiamo parlando di una squisita crema di zucchine.

Una preparazione, mille utilizzi

Questa ricetta semplice e versatile non è solo facilissima, ma può rivelarsi una base da utilizzare in mille modi. Da mangiare fredda in estate o calda in inverno si rivelerà di grande aiuto per portare sempre qualcosa di buon in tavola.

Per la preparazione per due persone abbiamo bisogno di:

3-4 zucchine;

½ scalogno;

scorza di limone;

2-3 alici sott’olio;

stracciatella di burrata;

basilico.

Questa ricetta veloce e semplicissima è perfetta come antipasto, primo o secondo

La preparazione è davvero semplice.

Per cominciare, su una padella mettere un giro di olio e le alici facendo andare a fiamma bassa. È importante non alzare troppo il fuoco per permettere alle alici di sciogliersi gradualmente e non bruciare.

Aggiungere la scorza del limone, stando attenti a non prenderne la parte bianca che è amara, e lo scalogno tritato finemente.

A questo punto tagliare le zucchine a rondelle e quando lo scalogno sarà appassito, alzare la fiamma e metterle in padella. Spadellare a fiamma alta per qualche minuto fino a portare a cottura le zucchine. Mettere da parte in un contenitore dai bordi alti, e con mezzo mestolo d’acqua deglassare il fondo della padella.

Aggiungere l’acqua raccolta alle zucchine cotte in precedenza e mixare con un frullatore a immersione. Se la consistenza dovesse essere troppo densa possiamo aggiungere del brodo vegetale, gradualmente, e con attenzione (una volta messo non si toglie!).

Frullato il composto, aggiungere il basilico, un giro di olio ed insaporire con sale e pepe. Infine, lasciare a riposo.

La crema di zucchine è pronta per essere servita accompagnata da stracciatella di burrata. Ottima con pane croccante o pane carasau, può essere utilizzata anche come sugo per qualunque pasta. Insomma, questa ricetta veloce e semplicissima è perfetta come antipasto, primo o secondo.