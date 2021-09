Una cena non è solo un momento per mangiare e saziare lo stomaco. Si tratta di una fase della giornata in cui è giusto assaporare la meritata tranquillità. Stiamo parlando di un momento di relax dopo intense ore di lavoro, di un evento che si potrebbe gustare con la persona amata, per esempio. Qualche ricetta l’avevamo già consigliata. Sarà possibile consultarne una deliziosa e perfetta per questo periodo nel nostro articolo “Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa”. Oppure, se la scelta precedente non ci convince del tutto, potremo optare per il piatto spiegato in “Difficilmente abbiamo già mangiato una focaccia così deliziosa ma è facilissima da preparare”. Oggi, poi, cerchiamo di stuzzicare il palato con un’altra indicazione che sicuramente ci convincerà.

Questa ricetta unica e deliziosa ci farà vivere e assaporare una serata romantica e diversa

Presentiamo adesso un piatto davvero gustosissimo, perfetto da mangiare di fronte a una candela e a un buon bicchiere di vino. Stiamo parlando delle farfalle al pesto di zucchine e salmone. Questa ricetta, sicuramente, farà felice il nostro partner e ci farà trascorrere la serata in allegria e serenità. Per realizzarla, ci serviranno:

200 gr di farfalle;

100 gr di zucchine;

130 gr di trancio di salmone (senza pelle e lische);

10 gr di parmigiano;

10 gr di pistacchi;

olio extravergine di oliva;

sale;

1 limone.

E ora, scopriamo il procedimento da seguire per dar vita a questo buonissimo piatto. Questa ricetta unica e deliziosa ci farà vivere e assaporare una serata romantica e diversa!

Ecco come realizzare la nostra pasta al pesto di zucchine e salmone

Prendiamo il filetto di salmone e tagliamolo in modo tale da avere delle listarelle di più o meno 4 centimetri. Aggiungiamo ora sale e olio e mettiamo il tutto in una ciotola. Intanto, togliamo le estremità delle zucchine e grattugiamole, aggiungendo del sale e lasciandole scolare lentamente per circa 20 minuti. Successivamente, frulliamole in un mixer con i pistacchi, un po’ di sale e olio e i 10 gr di parmigiano. Quando vedremo che ormai i nostri ingredienti formano una salsa omogenea e densa, sarà il momento di spegnere il mixer. Mettiamo la nostra piccola creazione in una ciotola e lasciamo riposare. Intanto, mettiamo sul fuoco l’acqua per la pasta, così da portarla a ebollizione.

Quando il momento sarà arrivato, facciamo cuocere i nostri 200 gr di farfalle. Nel frattempo, spruzziamo il succo di limone sul salmone che avevamo messo da parte e mettiamo il tutto su una padella, lasciando sul fuoco per pochi minuti. Scoliamo poi la pasta versando un po’ di acqua di cottura nel nostro pesto di zucchine. Versiamo la pasta nella salsa e mescoliamo il tutto. E ora, dovremo solo aggiungere le listarelle di salmone per concludere il piatto e, volendo, aggiungere un altro po’ di succo di limone e pistacchi!