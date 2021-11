Spesso e volentieri quando torniamo a casa non abbiamo assolutamente voglia di cucinare, ma abbiamo fame. Quindi invece di buttarci sul cibo d’asporto e sprecare soldi, la mossa giusta è quella di preparare piatti semplici e golosi. Oggi facciamo un esempio in merito. Infatti questa ricetta geniale e velocissima riuscirà a deliziare anche i palati più esigenti. Vediamo dunque come portare in tavola una cremosissima polenta.

La lista ingredienti necessaria per circa 5 persone

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

20 grammi di vino, preferibilmente rosso;

4 cucchiai di Grana Padano DOP da grattugiare;

400 grammi di passata di pomodoro;

500 grammi di preparato per polenta istantanea;

650 grammi di salsiccia, preferibilmente luganega;

acqua del rubinetto quanto basta;

200 grammi di formaggio di tipo fontina;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

pepe nero quanto basta;

sale fino quanto basta;

200 grammi di formaggio di tipo toma.

Per rendere la ricetta veloce e pratica, come promesso, abbiamo scelto di utilizzare il preparato per polenta istantaneo. Quindi la prima cosa da fare è preparare il sugo. Iniziamo dunque a pelare il budello, rimuovendolo delicatamente dalla salsiccia con l’aiuto di un coltello. Prendere poi un tegame e ungerlo con un filo di olio. Spezzettare la salsiccia e inserirla al suo interno. Farla rosolare da entrambi i lati per poco meno di 5 minuti a fuoco basso. Cospargere il tutto con una bella spolverata di pepe. Quando si è vicini alla cottura versare il vino rosso. Mentre questo evapora, prendere la passata e versarla al suo interno, accompagnandola con il concentrato. Lasciare andare il tutto per 15 minuti in modo da far restringere il sugo.

Nel frattempo dedicarsi a pulire e a tagliare a pezzetti tutte le tipologie di formaggio presenti all’interno della lista ingredienti. Per avere meno sensi di colpa si può anche optare per esemplari più leggeri. Infatti pochi lo sanno ma questi gustosi formaggi sono quelli più poveri di grassi e colesterolo. Poi incominciare a preparare la polenta, mettendo sul fuoco una pentola con dell’acqua. La quantità del liquido è estremamente variabile e inciderà sulla morbidezza finale del piatto. Quando comincerà a bollire, aggiungere un pizzico di sale e seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Se invece si preferisse seguire il metodo tradizionale, ecco i segreti delle nonne per portare in tavola una polenta perfetta e non solo risotti e vellutate. Mescolare bene nel tempo in cui si effettua la cottura. Verso la fine aggiungere i formaggi e farli squagliare dolcemente al suo interno. Aggiungere poi il ragù e mescolare.

