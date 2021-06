Se durante la stagione invernale si preferiscono cibi più elaborati e ricchi con l’arrivo del grande caldo è la semplicità a dominare.

Infatti, cimentarsi in ricette elaborate che, in alcuni casi, richiedono l’utilizzo del forno potrebbe risultare fastidioso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In alcuni precedenti articoli apparsi sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato di alcune ricette a base di un ortaggio che tutti amano (consultare qui).

I piselli, infatti, sono davvero un alimento che mette tutti d’accordo, dai bambini agli adulti.

Un ortaggio leggero, poco calorico, dall’alto potere saziante e facilmente digeribile.

Ricchi di fibre, zuccheri, proteine e vitamine B sono fondamentali per garantire benessere e regolarità intestinale.

La ricetta che si andrà a spiegare oggi è molto semplice, un hummus a base di menta e piselli che necessita di pochissimi ingredienti. Ecco perché questa ricetta estiva leggera e veloce sta spopolando per la sua semplicità e per il suo sapore fresco e inimitabile.

Ingredienti per 4 persone

a) 300 gr di piselli freschi;

b) 1 cucchiaio di crema di sesamo;

c) 2 cucchiai di succo di limone;

d) olio EVO, quanto basta;

e) 2 foglie di menta;

f) mezzo spicchio di aglio;

g) sale, quanto basta.

Preparazione

Prima di cominciare la preparazione di questa ricetta si consiglia di lavare accuratamente gli ortaggi con acqua corrente.

In seguito procedere facendo cuocere i piselli in acqua bollente e salata per una decina di minuti.

Per capire quando spegnere il fuoco sarà sufficiente assaggiarli, i piselli dovranno essere teneri ma sodi. A questo punto scolare i piselli e sistemarli in una ciotola dove, in precedenza, erano stati inseriti acqua e ghiaccio.

I piselli dovranno rimanere nel ghiaccio qualche minuto prima di essere trasferiti in un contenitore alto. Aggiungere gli altri ingredienti, la crema di sesamo, il succo di limone, la menta e l’aglio precedentemente pulito.

Al composto aggiungere un pizzico di sale e un po’ di olio EVO. Utilizzando un frullatore, frullare gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea. Se necessario, aggiungere acqua e olio per diluire il tutto.

Servire l’hummus così ottenuto con verdure crude o una fetta di pane. Ecco, quindi, perché questa ricetta estiva leggera e veloce sta spopolando per la sua semplicità e per il suo sapore fresco e inimitabile.