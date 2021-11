Pensare a cosa bisogna cucinare a pranzo e a cena è all’ordine del giorno. Sono, invece, facilitati coloro che seguono una ferrea dieta data da un nutrizionista. Infatti basta che leggono sulla scheda cosa devono mangiare e il gioco è fatto. Se non sappiamo cosa cucinare, questa ricetta è una vera bomba antiossidante e riduce pure il colesterolo cattivo grazie alla presenza di un fantastico pesce. Vediamo però subito la ricetta perché in realtà non è molto facile da fare. Anzi è facile, ma bisogna fare attenzione perché ci sono vari passaggi. La ricetta di cui parliamo è il fish ribbon rice, ovvero il pesce con riso e chutney.

Vediamo allora tutto l’occorrente, perché è antiossidante e come mai riduce il colesterolo cattivo. Infatti i pesci azzurri, e quindi anche il merluzzo che è presente nella ricetta, tengono a bada il colesterolo cattivo.

1 chilo e mezzo di filetti di merluzzo;

1 chilo di pomodori maturi;

500 grammi di riso;

5 cipolle grandi;

2 spicchi d’aglio;

1 cucchiaino di zenzero;

1 cucchiaino di curry;

4 cucchiai di olio di semi;

1 cucchiaino di paprika;

sale.

Ora oltre a questi ingredienti servono quelli per fare il chutney:

4 cucchiai di cocco grattugiato;

2 peperoncini;

4 foglie di menta;

1 cucchiaino di zenzero;

3 spicchi d’aglio

100 grammi di prezzemolo.

Vediamo dunque ora come preparare il nostro pesce con riso e chutney. La prima cosa da fare è preparare il chutney, quindi frulliamo tutti gli ingredienti. Puliamo e tagliamo le cipolle e facciamole rosolare. Poi aggiungiamo l’aglio, che deve essere tritato, e lo zenzero. E mescoliamo per bene e facciamo soffriggere per 5 minuti.

Ora aggiungiamo la paprika e il curry. Tagliamo i pomodori e aggiungiamoli al soffritto, e lasciamoli sobbollire per 10 minuti. Quindi prendiamo i nostri filetti di merluzzo e mettiamoli nella salsa di pomodoro, aggiungiamo il sale e nel frattempo lessiamo il riso. Dobbiamo scolarlo quando è leggermente al dente.

Poi dobbiamo ungere una pirofila e mettere uno strato di riso, poi uno strato di pesce e uno ancora di riso. Ora aggiungiamo uno strato di chutney e finiamo con un altro strato di riso. Ora copriamo la pirofila e mettiamo in forno per 10 minuti a 180 gradi.

