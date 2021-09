La panna montata è il ghiotto coronamento dei nostri dolci e dei nostri dessert al cucchiaio. Ma non tutti possono gustarla, per via di una dieta che esclude i latticini. Eliminare dalla nostra dieta alimenti a base di latte talvolta è indispensabile per scongiurare l’insorgenza di problemi più gravi, per esempio al fegato. A proposito di questo, la spia del cancro al fegato è questo comunissimo sintomo che ignoriamo sempre. Vediamo oggi con la redazione Cucina di ProiezionidiBorsa come prepararne una totalmente vegetale e fatta in casa. Questa ricetta di panna montata lascia tutti a bocca aperta.

I ceci, dolci e robusti

I ceci sono un arbusto annuale con radici profonde che produce steli eretti piuttosto robusti e ramificati. Le foglie sono a margine seghettato. In primavera i ceci schiudono fiori solitari, seguiti da legumi ovoidali contenenti uno o due semi. Che sono, a seconda della varietà, lisci e rugosi, tondi oppure ovali. Anche il colore può variare dal giallo pallido al verde, al rosso. Ma di recente possiamo acquistare anche i ceci marroni o neri come il carbone. Tutti sono ottimi per preparare anche una zuppa di ceci buonissima e pronta in soli cinque minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una nuvola bianca dolce

Questa ricetta di panna montata vegana lascia tutti a bocca aperta. Per preparare questa nuvola bianca dolce e spumosa bastano solo cinque minuti. Cerchiamo al supermercato un barattolo di ceci lessati a basso contenuto di sale. Serviranno ora solo una puntina di lievito per dolci e quattro cucchiai di zucchero al velo. Ma possiamo usare anche un po’ di dolcificante liquido.

La scoperta dell’acquafaba

Scoliamo bene i ceci conservando il liquido che servirà in seguito. Alcuni lo chiamano acquafaba e si usa molto nella cucina vegana. Perché se lo montiamo con una frusta elettrica, diventa consistente e versatile come l’albume d’uovo. L’acqua di bollitura dei ceci secchi è stata scoperta in particolare nel 2014 come ingrediente principe della pasticceria vegana.

Questa ricetta di panna montata vegana lascia tutti a bocca aperta

Per preparare la panna montata vegana, aggiungiamo all’acquafaba a temperatura ambiente una puntina di lievito per dolci. Montiamo ora con la frusta a immersione, utilizzando una planetaria capiente. Bisogna avere un po’ di pazienza. Occorrono circa dieci minuti per ottenere una spuma bianca dalla consistenza dell’albume montato.

Adelante, zucchero

Uno dei segreti più importanti di questa ricetta è il versamento graduale dello zucchero a velo, che dobbiamo aggiungere mezzo cucchiaio alla volta, continuando a montare con la frusta elettrica. La panna montata vegana non possiamo conservarla a lungo, dobbiamo dunque prepararla qualche minuto prima dell’utilizzo.