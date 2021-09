Quando qualcuno viene a farci visita è buona educazione invitarlo almeno mangiare. Per questo bisogna sempre avere qualcosa da offrire che sia sfizioso ma anche molto semplice da preparare. Ecco, quindi, un primo piatto molto facile ma estremamente di impatto da proporre ai propri amici e parenti. Infatti, sicuramente questa ricetta di mare farà colpo sulle papille gustative dei nostri ospiti. Vediamo insieme come possiamo fare per portare a tavola quello che sarà un enorme successo.

Gli ingredienti per circa 5 persone

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questa è la breve lista degli ingredienti che si deve sempre avere in dispensa:

500 grammi di pomodorini freschi (preferibilmente ciliegini);

bottarga di muggine in polvere o da grattugiare quanto basta;

2 spicchi di aglio;

olio extravergine di oliva quanto basta;

500 grammi di pasta corta, preferibilmente gnocchetti sardi;

1 cipollotto fresco di medie dimensioni;

12 foglie di basilico fresco (facoltativo);

pepe nero quanto basta (facoltativo).

Questa ricetta di mare farà colpo sulle papille gustative dei nostri ospiti

Questa ricetta è ideale quando si hanno pochi ingredienti nella dispensa e nel frigorifero. La bottarga, infatti, può essere mantenuta molto bene sottovuoto oppure può durare veramente a lungo se la si compra direttamente grattugiata. L’aglio e i pomodorini generalmente sono dei beni di prima necessità e quindi è raro non averli in casa. Poi, se anche non ci fossero, si potrebbe sempre preparare un primo piatto che sia privo di questi ingredienti.

Per prima cosa iniziare mettendo l’acqua sul fuoco e attendendo il bollore. Nel frattempo, lavare e tagliare tutti gli ortaggi presenti nella lista ingredienti. Con uno spremi aglio ridurre i due spicchi, in precedenza lavati, in polvere. Una volta fatto, prendere una padella e aggiungere un filo di olio. Far rosolare bene il cipollotto e l’aglio e poi quando saranno diventati dorati aggiungere i pomodorini tagliati. Far diventare il composto morbido attendendo circa 5 minuti.

Nel frattempo salare l’acqua, buttare la pasta e poi scolarla al dente dopo aver aspettato il tempo indicato sulla confezione. Immergere poi gli gnocchetti sardi nel sugo avendo cura di amalgamarli per bene. Aggiungere il pepe e il basilico fresco e continuare a girare. Il tocco finale è la bottarga. Se è già in polvere va semplicemente spolverata sopra e mantecata con il resto del piatto. In alternativa la si può grattugiare anche in formati più spessi e utilizzarla come guarnizione finale per rendere bello il piatto.

Approfondimento

Questa delizia poco conosciuta è una ricetta tipica della Sardegna che stupirà tutti i commensali