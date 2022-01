Il bello della pasta è la sua quasi infinita versatilità. La pasta si presta infatti ad innumerevoli ricette, dalle freschissime insalate di pasta, fino alle più calde e avvolgenti minestre di pasta invernali. Ed è proprio un piatto perfetto per il periodo invernale che vogliamo presentare oggi. Gli ingredienti sono poveri e facilmente reperibili al mercato o al supermercato, ma il risultato farà venire l’acquolina in bocca a tutta la famiglia.

Questa ricetta della tradizione povera è perfetta per mettere in tavola un piatto di pasta invernale gustosissimo

Ma di quale ricetta stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta della pasta con cavolo nero e pecorino. Il cavolo nero è una delle verdure più amate in assoluto e particolarmente preziosa durante il periodo invernale. Insieme al pecorino, saprà creare una pasta che ci regalerà una vera esplosione di sapori, senza pesare troppo sulla linea o sul portafoglio. Questa ricetta della tradizione povera è perfetta per mettere in tavola un piatto di pasta invernale gustosissimo.

Ingredienti per la pasta con cavolo nero e pecorino

Pasta corta a piacere;

un mazzo di cavolo nero fresco;

un porro;

uno spicchio d’aglio;

pecorino grattugiato;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

2 cucchiai di vino bianco (facoltativo).

Preparazione degli ingredienti

Puliamo con attenzione il cavolo nero, eliminiamo la parte più dura della costa centrale, e tagliamolo grossolanamente a tocchetti. In una pentola portiamo a ebollizione dell’acqua salata e gettiamoci il cavolo per circa 10 minuti. Poi scoliamolo accuratamente. Nel frattempo, laviamo il porro ed eliminiamo la punta delle foglie. Tagliamolo a rondelle sottili. Ora siamo pronti per preparare la pasta.

Procedimento

In una pentola portiamo a ebollizione abbondante acqua salata. Quando l’acqua bolle, gettiamo la pasta. Intanto, in una padella capiente e antiaderente mettiamo un filo di olio di oliva e il porro tagliato a rondelle. Accendiamo la fiamma a fuoco medio e lasciamo appassire il porro. Quando comincia a diventare marroncino, aggiungiamo uno spicchio d’aglio. Se vogliamo, possiamo aggiungere anche qualche cucchiaio di vino bianco e farlo evaporare. Quando il porro è ben appassito, aggiungiamo il cavolo nero precedentemente cotto.

Quando la pasta è cotta, scoliamola e mettiamola nella padella con gli altri ingredienti. Rimuoviamo lo spicchio d’aglio. Mescoliamo accuratamente e aggiungiamo una spolverata abbondante di pecorino grattugiato. Mettiamola in tavola per la felicità di familiari e ospiti.

