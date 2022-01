I cioccolatini sono da sempre il regalo più gettonato e scelto dagli innamorati per San Valentino. Un po’ di dolcezza e soprattutto il cioccolato fanno bene all’umore. Il cioccolato è un mix di triptofano e teobromina e queste sostanze andrebbero a stimolare le endorfine ed aumentare la produzione di serotonina. Endorfine e serotonina sono l’accoppiata vincente per sentirsi felici. Forse è proprio questo il motivo per cui a San Valentino si regalano i cioccolatini. Se un regalo è fatto con le proprie mani e con dedizione, però, assume tutto un altro significato. Invece che la solita scatola di cioccolatini, potremmo optare per delle straordinarie praline fai da te che possono realizzare tutti persino dei bambini! Inoltre si tratta di una preparazione economica con solo tre ingredienti e senza utilizzo di forno. Andiamo quindi a vedere la preparazione dei cuoricini di fragole di San Valentino.

Questa ricetta dei cioccolatini a forma di cuore con le fragole è fra le idee più belle da regalare a San Valentino

Gli ingredienti necessari:

un cestino di fragole da 250 grammi;

due tavolette di cioccolata fondente per un totale di 200 grammi;

perline o codette di zucchero di colore rosso.

Le codette si trovano negli scaffali dedicati al cake design dei supermercati. Solitamente sono multicolor e nel caso non le trovassimo rosse, potremmo reperirle on line molto facilmente a meno di 3 euro.

Procedimento:

Laviamo le fragole cercando quelle più piccole e di forma più regolare. Ora le asciughiamo e togliamo il picciolo. Le tagliamo a metà e disponiamo le due parti, su una grata, l’una vicino all’altra, con la parte esterna rossa rivolta verso l’alto. Si sarà formato un cuore. Ora le infilzeremo con uno stuzzicadenti proprio come una freccia di Cupido! Mettiamo in freezer per un quarto d’ora. Nel frattempo prepariamo il cioccolato. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato e quando sarà ben sciolto, andremo ad estrarre dal freezer le fragole. Ora è il momento di estrarre lo stuzzicadenti. Posizioniamo la griglia con le fragole sopra ad un piatto. A questo punto con l’aiuto di un cucchiaino facciamo colare il cioccolato sulle fragole. Il cioccolato che cadrà nel piatto potrà naturalmente essere recuperato e sciolto nuovamente. Completiamo polverizzando le perline rosse di zucchero. Mettiamo in frigorifero per due ore per solidificarle.

Per delle confezioni speciali per questa ricetta dei cioccolatini a forma di cuore suggeriamo di prendere qualche spunto nell’articolo che segue.

