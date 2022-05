Molti gatti per natura non sono particolarmente socievoli e lo dimostrano non appena suona il citofono di casa, andandosi a rintanare negli angoli più impensabili. Di loro non rimane traccia se non qualche ciuffo di pelo, che attraversa il corridoio come una balla di fieno degna del miglior film western.

In silenzio, ammutolendo anche le fusa, stanno in attesa che nel proprio regno ritorni quella pace abituale, fatta delle voci dei soli padroni. Poi, alla fine di quest’immenso stress, camminano guardinghi per controllare se in ogni stanza tutto è al suo posto, elemosinando anche qualche coccola.

Tuttavia, nonostante questa sia una scenetta abituale per molti padroni, se stessimo pensando di prendere un micino e volessimo l’incarnazione della socievolezza, ecco una razza da adocchiare.

Questa razza di gatto dagli occhioni blu mare è affettuosa e amichevole anche con gli ospiti e perde pochissimo pelo

Ispirata all’età vittoriana, questa razza unica al Mondo nasce probabilmente dall’incrocio di un American Shortair e di un Siamese. L’aspetto fisico, infatti, è molto simile a quello di questo bellissimo micione orientale, anche se più massiccio e dagli occhi meno allungati.

Il suo nome è Snowshoe, gatto famoso per le sue zampette bianche, che ricordano un manto di neve, tanto che il nome significa proprio “racchetta da neve”.

Ha, poi, due irresistibili occhioni blu mare chiarissimo. Colore raro da vedere, ancor di più sulla pelliccia, come nel caso di questa specie sorprendentemente longeva.

Il manto dello Snowshoe, invece, solitamente color terra brunita con sprazzi di rosso, è incredibilmente morbido e privo di sottopelo. Per questo sarebbe un gatto ideale per chiunque voglia evitare di tappezzare la propria casa di peli, durante o fuori periodo di muta.

Carattere

Come anticipato dal titolo, questo micio sarebbe il ritratto dell’affettuosità e della socialità. Infatti, sprizzerebbe dolcezza da tutti i pori e manifesterebbe apertamente il suo amore e il suo bisogno di coccole e vicinanza con chiunque. Certamente i padroni sarebbero in vetta nella sua personale classifica di gradimento. Però, lo Snowshoe non disdegnerebbe le attenzioni di ospiti e passanti, che siano adulti o bambini.

Il suo temperamento “amicone” lo renderebbe anche un perfetto compagno d’avventure per altri animali, che siano gatti o cani. Oltre a ciò, questa razza sarebbe particolarmente intelligente e perspicace, tanto da potergli insegnare un’infinità di trucchetti presi in prestito dal mondo canino. Un po’ come quest’altro esemplare di gatto.

Lo Snowshoe sarebbe, poi, un grande giocherellone e avrebbe sempre voglia di partecipare attivamente a ciò che succede in famiglia. Nonostante ciò, sarebbe in grado di autoregolarsi e concedersi lunghi momenti di riposo, ancor meglio se sulle gambe di un umano.

Un punto in più

Per concludere, questa razza di gatto dagli occhioni blu mare sarebbe facilmente gestibile dal punto di vista della pulizia. Innanzitutto, vista l’assenza di sottopelo, avremo a che fare con un manto rado, che non cattura polvere e facile da spazzolare.

Infine, lo Snowshoe amerebbe l’acqua e per questo potremmo tranquillamente fargli un bagnetto tra una sua leccata e l’altra per mantenersi pulito.

