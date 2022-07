I nostri amici a quattro zampe sanno tenerci compagnia e rallegrarci nei momenti difficili. Per questo non ce ne separeremmo mai e vorremmo vederli accanto a noi il più a lungo possibile. In questo senso, qualcosa possiamo fare anche noi.

Alcuni cani inteneriscono e stupiscono per l’intelligenza sopraffina. Altri, oltre a fare ciò, vivono anche per molti anni. Una di queste razze è particolarmente apprezzata per la sua longevità e resistenza alle malattie. In Italia non la si conosce molto bene, a causa della sua rarità. Ma ritrovarsene un esemplare al proprio fianco sarebbe un vero colpo di fortuna.

Una razza particolare

Al centro della nostra analisi quotidiana ci finirà il Podengo portoghese. Questa razza di cane piccolo è tra le più longeve, tanto che farebbe concorrenza ai quasi inarrivabili Chihuahua e Bassotto. Gli esemplari più anziani, infatti, raggiungono con facilità i 16 anni di vita. Niente male per un animale di cui pochi conoscono tuttora l’esistenza.

Per caratteristiche fisiche, questo cane originario del Portogallo si distingue in tre taglie diverse. Noi vogliamo prendere in esame quella più piccola, perfetta da allevare in spazi ridotti. Coi suoi 4 kg di peso e la facilità con cui si addestra non creerà problemi tra le mura domestiche. E in poco tempo diventerà il miglior amico di tutta la famiglia.

Questa razza di cane piccolo è tra le più longeve e resistenti e non soffre l’appartamento

Avere vicino a sé un Podengo significa assicurarsi un ottimo cane da guardia, che eccelle pure nella corsa. Gli esemplari si distinguono per la diversa colorazione e ruvidità del mantello. Alcuni hanno il pelo liscio e folto, in altri si presenta piuttosto rugoso e rado. Le colorazioni vanno generalmente dal giallo al fulvo, fino al nero. Lo possiamo trovare sia di un’unica tonalità che a chiazze.

Apprezzare e farsi amare dal Podengo è facile. È un cane che impara velocemente e si attacca al padrone come pochi altri. Con gli estranei, invece, sembra non voler perdere quel pizzico di diffidenza che lo accompagna costantemente.

La sua indipendenza lo rende poi privo del bisogno di ricevere attenzioni e coccole costanti. Inoltre, la buona resistenza alle malattie ne fa un animale in grado di ricevere poche cure. Sebbene la taglia piccola si trovi a suo agio in appartamento o in case modeste, necessita di muoversi regolarmente. Non esitiamo, perciò, a portarlo fuori per fare i bisogni e sgranchirsi le zampe.

